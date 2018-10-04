Транспорт

Курумоч перестал обслуживать рейсы турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines

04.10.2018
Автор текста: Анна Турова 0 76
atlasglobal.ru

Причина — долг за аэропортовые услуги и наземное обслуживание рейсов.

Известно, что авиаперевозчик не выполнил ранее взятые на себя обязательства по погашению дебиторской задолженности перед аэропортом. Начиная с сегодняшнего дня аэропорт Курумоч не будет обслуживать рейсы Atlasglobal Airlines до полного погашения долга.

Как сообщает пресс-служба самарского аэропорта, авиакомпанию заранее уведомляли о прекращении обслуживания для того, чтобы та имела возможность проинформировать своих пассажиров.  Туристам, которые приобрели билеты на рейсы авиакомпании, руководство Курумоча рекомендует обращаться в Atlasglobal или к туроператорам.

Atlasglobal Airlines базируется в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, выполняет регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки внутри Турции и в страны Европы и Азии.
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