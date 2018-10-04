Курумоч перестал обслуживать рейсы турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines

Причина — долг за аэропортовые услуги и наземное обслуживание рейсов.

Известно, что авиаперевозчик не выполнил ранее взятые на себя обязательства по погашению дебиторской задолженности перед аэропортом. Начиная с сегодняшнего дня аэропорт Курумоч не будет обслуживать рейсы Atlasglobal Airlines до полного погашения долга.

Как сообщает пресс-служба самарского аэропорта, авиакомпанию заранее уведомляли о прекращении обслуживания для того, чтобы та имела возможность проинформировать своих пассажиров. Туристам, которые приобрели билеты на рейсы авиакомпании, руководство Курумоча рекомендует обращаться в Atlasglobal или к туроператорам.