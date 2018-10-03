ЖКХ

За три дня с начала отопительного сезона теплом обеспечили почти половину домов в Самаре

03.10.2018
Автор текста: Кирилл Ляхманов 0 149

Батареи стали горячими в 45% жилых зданий города.

Отопительный сезон в Самаре стартовал в понедельник, 1 октября. В этом году он начался раньше обычных сроков.
По данным на 16:00 среды, 3 октября, тепло поступает в 45% жилых зданий, 70% образовательных учреждений. Также отопление уже есть в 126 культурных и спортивных объектах и 192 медицинских организациях. Тепло должно поступить еще в 107 и 96 учреждений соответственно.

На следующей неделе, 9 октября, будут опубликованы телефоны «горячей линии», по которым жители Самары смогут оставить информацию и задать вопросы по поводу проблем с отоплением.

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