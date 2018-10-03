В 1/8 финала Кубка России «Крылья Советов» примут «Краснодар»

Матч пройдет на «Самара Арене» либо 31 октября, либо 1 ноября.

Противник самарского футбольного клуба в 1/8 финала Кубка России определился в среду, 3 октября.

Матч между «Крыльями Советов» и командой из Краснодара пройдет на «Самара Арене».

Победитель пары будет определен по итогам одного матча. В стадии 1/4, регламент которой подразумевает проведение двух матчей, победитель нашей пары сыграет с победителем пары «Ростов» — «Зенит», сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.