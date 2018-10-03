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Посткроссинг в Самаре. Открытки от королевы, Хабенского и Санта-Клауса

03.10.2018
Автор текста: Анна Турова 0 115

В 2013 году в одной из соцсетей появилось самарское сообщество, посвященное посткроссингу. О том, что это такое — в нашем материале.

Самарским сообществом любителей посткроссинга руководят Вера Соловьева и Мария Трёкина. Девушки рассказали нам, сколько городов и стран охватывают их личные коллекции, а также поделились своими секретами о том, как получить открытку от королевы Елизаветы II.

По словам Веры Соловьевой, предпосылками к занятию посткроссингом стали любовь к географии и к бумажной переписке:

— Время шло, интерес к другим странам не угасал, а друзья по переписке постепенно растворились. И в это момент в одном из журналов для подростков я увидела заметку о посткроссинге — девочка рассказывала о своём знакомстве с этим проектом. И я тоже загорелась этой идеей. Стала изучать статьи, информацию о посткроссинге. Наконец решила, что мне это интересно и по силам. Так я зарегистрировалась на сайте проекта и стала посткроссером.

Схожая история знакомства с посткроссингом и у Марии Трёкиной:

— Мне хочется находить в своём почтовом ящике что-то помимо счетов и рекламы. Посткроссинг позволяет больше узнавать о разных странах (о некоторых государствах я вообще раньше не слышала!) и о жизни других людей. Кроме того, это хороший способ потренировать английский язык, ведь общение, в основном, происходит именно на нём.

Как стать посткроссером?

  • Регистрируемся на сайте www.postcrossing.com
  • Заполняем профиль
  • «Вытягиваем» адреса и подбираем открытки
  • В правом верхнем углу открытки клеите марки на нужную сумму. (За пределы РФ наземным транспортом — 40 рублей, воздушным — 45 рублей)  транспортом. По России отправка открытки стоит 17 рублей
  • Под марками указываем адрес получателя
  • В оставшемся слева пустом пространстве пишем текст. Например, небольшой рассказ о себе, о своем городе, о том, что изображено на открытке
  • Обязательно пишем идентификационный номер (ID) – по нему адресат сможет зарегистрировать открытку
  • Отсканируйте или сфотографируйте открытку. Изображение лицевой стороны можно загрузить на сайт
  • Опускаем открытку в почтовый ящик
  • За границу открытка идет примерно 2-4 недели. Когда человек получит вашу открытку, он ее зарегистрирует по ID-номеру. Оповещение об этом придет на электронную почту

Свои самые первые открытки девушки получили из Кёльна и Варшавы. Сейчас в коллекции Марии Трёкиной свыше 500 открыток, представленных на официальном сайте девушки, не считая открыток по личному обмену. Больше всего экземпляров из США, Германии, Беларуси, Тайваня, Китая, Нидерландов, Финляндии.

Первая открытка Марии Трёкиной из Польши. Ночной вид Замковой площади в Варшаве

Мария Трёкина:

— Основной принцип посткроссинга — сначала моя открытка доходит до получателя, а потом уже мой адрес выпадает следующему участнику. Поэтому количество отправленных и полученных открыток примерно равно. Но, как правило, полученных немного меньше, к сожалению. Иногда открытки могут долго идти или вообще теряться на почте. Я отправляла открытки в самые разные страны – от США до Индонезии. Адреса выпадают случайным образом, поэтому нельзя заранее угадать, куда полетит следующая открытка.

Вера Соловьева — обладательница 279 открыток из 44 стран. Больше всего открыток — 50 — из Германии. Это самая активная страна в посткроссинге.

Самая первая полученная открытка Веры Соловьёвой из Германии

Но попадаются и достаточно редкие для посткроссинга страны и территории — Аландские острова, Люксембург, Молдавия.

Аландские острова. Одна из самых редких территорий, участвующих в посткроссинге

Открытки для отправки девушки покупают в российских интернет-магазинах, на почте, в филателистическом салоне «Коллекционер», а также в книжных и сувенирных магазинах.

Адресаты находятся через сайт посткроссинга www.postcrossing.com. На нем зарегистрировано около тысячи пользователей из Самары.

Через специальный раздел выдаётся случайный адрес незнакомого человека из какой-либо страны. Открытки подбираются согласно предпочтениям человека. Это может быть балет, трамваи, все что угодно. Также по возможности подбираются подходящие по сюжету художественные марки.

Мария Трёкина:

— Я люблю космос и научную фантастику, поэтому всегда радуюсь, когда получаю открытки на эту тему. Например, из Южной Кореи приходила круглая открытка в виде Луны, а из Канады – с капитаном Пикаром из «Звёздного пути».

 

Для общения самарских посткроссеров действует группа в социальной сети «ВКонтакте» «Посткроссинг в Самаре!», руководителями которой являются Вера Соловьева и Мария Трёкина. Здесь участники группы обсуждают последние новости, делятся мнениями, договариваются о встречах и выкладывают фотографии своих «трофеев».

Мария Трёкина:

— Пару лет назад Почта России обратила внимание на наше «движение» и стала интересоваться, чем можно нам посодействовать. В 2016 году был выпущен штемпель спецгашения «Посткроссинг», который находится на самарском почтамте. Спецгашения – это красивые варианты почтового гашения, посвященные памятным датам, известным людям, различным явлениям. Кроме того, на почтамте организована выставка открыток – на стенде представлены экземпляры из моей коллекции.

Штемпель спецгашения «Посткроссинг»

Благодаря посткроссингу можно подружиться с людьми из разных стран и городов.

Вера Соловьева:

— Именно благодаря прямому обмену я нашла друга в Венгрии. Он, конечно, очень занят для того, чтобы писать достаточно часто, но мы дорожим нашей дружбой.

«Привет» от Елизаветы II и Санта-Клауса

Посткроссинг дарит возможность общаться как с представителями шоу-бизнеса, так и с королевскими особами. К примеру, Вера Соловьева уже несколько лет отправляет открытки к праздникам королеве Елизавете II, а от ее секретарей всегда приходит ответ. Один из них пришел девушке в год 90-летнего юбилея королевы.

Также были ответы от герцогов Кембриджских.

Ответ от герцогов Кембриджских на поздравление с рождением дочери (2015 год)

Очень мило и забавно, по словам Веры Соловьевой, отвечает канадский Санта-Клаус. Еще приходили ответы от российских актеров Константина Хабенского и Анны Ковальчук.

Как получить письмо от английской королевы

На всю почту, приходящую в адрес Елизаветы II, дается официальный ответ. Чтобы получить весточку от королевы, достаточно отправить письмо или открытку по следующему адресу:

Her Majesty The Queen

Buckingham Palace London

SW1A 1AA

UNITED KINGDOM

В тексте послания можно поздравить королеву с праздником, например, с Новым годом или днем рождения (кстати, день рождения Елизаветы II отмечается дважды: 21 апреля и в одну из суббот июня). Либо просто пожелайте ей здоровья и всего наилучшего. Обязательно укажите свой обратный адрес.

Елизавете II приходит очень много корреспонденции, поэтому ответ может занять долгое время.

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