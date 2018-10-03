Посткроссинг в Самаре. Открытки от королевы, Хабенского и Санта-Клауса

В 2013 году в одной из соцсетей появилось самарское сообщество, посвященное посткроссингу. О том, что это такое — в нашем материале.

Самарским сообществом любителей посткроссинга руководят Вера Соловьева и Мария Трёкина. Девушки рассказали нам, сколько городов и стран охватывают их личные коллекции, а также поделились своими секретами о том, как получить открытку от королевы Елизаветы II.

По словам Веры Соловьевой, предпосылками к занятию посткроссингом стали любовь к географии и к бумажной переписке:

— Время шло, интерес к другим странам не угасал, а друзья по переписке постепенно растворились. И в это момент в одном из журналов для подростков я увидела заметку о посткроссинге — девочка рассказывала о своём знакомстве с этим проектом. И я тоже загорелась этой идеей. Стала изучать статьи, информацию о посткроссинге. Наконец решила, что мне это интересно и по силам. Так я зарегистрировалась на сайте проекта и стала посткроссером.

Схожая история знакомства с посткроссингом и у Марии Трёкиной:

— Мне хочется находить в своём почтовом ящике что-то помимо счетов и рекламы. Посткроссинг позволяет больше узнавать о разных странах (о некоторых государствах я вообще раньше не слышала!) и о жизни других людей. Кроме того, это хороший способ потренировать английский язык, ведь общение, в основном, происходит именно на нём.

Как стать посткроссером? Регистрируемся на сайте www.postcrossing.com

Заполняем профиль

«Вытягиваем» адреса и подбираем открытки

В правом верхнем углу открытки клеите марки на нужную сумму. (За пределы РФ наземным транспортом — 40 рублей, воздушным — 45 рублей) транспортом. По России отправка открытки стоит 17 рублей

Под марками указываем адрес получателя

В оставшемся слева пустом пространстве пишем текст. Например, небольшой рассказ о себе, о своем городе, о том, что изображено на открытке

Обязательно пишем идентификационный номер (ID) – по нему адресат сможет зарегистрировать открытку

Отсканируйте или сфотографируйте открытку. Изображение лицевой стороны можно загрузить на сайт

Опускаем открытку в почтовый ящик

За границу открытка идет примерно 2-4 недели. Когда человек получит вашу открытку, он ее зарегистрирует по ID-номеру. Оповещение об этом придет на электронную почту

Свои самые первые открытки девушки получили из Кёльна и Варшавы. Сейчас в коллекции Марии Трёкиной свыше 500 открыток, представленных на официальном сайте девушки, не считая открыток по личному обмену. Больше всего экземпляров из США, Германии, Беларуси, Тайваня, Китая, Нидерландов, Финляндии.

Мария Трёкина:

— Основной принцип посткроссинга — сначала моя открытка доходит до получателя, а потом уже мой адрес выпадает следующему участнику. Поэтому количество отправленных и полученных открыток примерно равно. Но, как правило, полученных немного меньше, к сожалению. Иногда открытки могут долго идти или вообще теряться на почте. Я отправляла открытки в самые разные страны – от США до Индонезии. Адреса выпадают случайным образом, поэтому нельзя заранее угадать, куда полетит следующая открытка.

Вера Соловьева — обладательница 279 открыток из 44 стран. Больше всего открыток — 50 — из Германии. Это самая активная страна в посткроссинге.

Но попадаются и достаточно редкие для посткроссинга страны и территории — Аландские острова, Люксембург, Молдавия.

Открытки для отправки девушки покупают в российских интернет-магазинах, на почте, в филателистическом салоне «Коллекционер», а также в книжных и сувенирных магазинах.

Адресаты находятся через сайт посткроссинга www.postcrossing.com. На нем зарегистрировано около тысячи пользователей из Самары.

Через специальный раздел выдаётся случайный адрес незнакомого человека из какой-либо страны. Открытки подбираются согласно предпочтениям человека. Это может быть балет, трамваи, все что угодно. Также по возможности подбираются подходящие по сюжету художественные марки.

Мария Трёкина:

— Я люблю космос и научную фантастику, поэтому всегда радуюсь, когда получаю открытки на эту тему. Например, из Южной Кореи приходила круглая открытка в виде Луны, а из Канады – с капитаном Пикаром из «Звёздного пути».

Для общения самарских посткроссеров действует группа в социальной сети «ВКонтакте» «Посткроссинг в Самаре!», руководителями которой являются Вера Соловьева и Мария Трёкина. Здесь участники группы обсуждают последние новости, делятся мнениями, договариваются о встречах и выкладывают фотографии своих «трофеев».

Мария Трёкина:

— Пару лет назад Почта России обратила внимание на наше «движение» и стала интересоваться, чем можно нам посодействовать. В 2016 году был выпущен штемпель спецгашения «Посткроссинг», который находится на самарском почтамте. Спецгашения – это красивые варианты почтового гашения, посвященные памятным датам, известным людям, различным явлениям. Кроме того, на почтамте организована выставка открыток – на стенде представлены экземпляры из моей коллекции.

Благодаря посткроссингу можно подружиться с людьми из разных стран и городов.

Вера Соловьева:

— Именно благодаря прямому обмену я нашла друга в Венгрии. Он, конечно, очень занят для того, чтобы писать достаточно часто, но мы дорожим нашей дружбой.

«Привет» от Елизаветы II и Санта-Клауса

Посткроссинг дарит возможность общаться как с представителями шоу-бизнеса, так и с королевскими особами. К примеру, Вера Соловьева уже несколько лет отправляет открытки к праздникам королеве Елизавете II, а от ее секретарей всегда приходит ответ. Один из них пришел девушке в год 90-летнего юбилея королевы.

Также были ответы от герцогов Кембриджских.

Очень мило и забавно, по словам Веры Соловьевой, отвечает канадский Санта-Клаус. Еще приходили ответы от российских актеров Константина Хабенского и Анны Ковальчук.