Самара стала лидером по продаже новых iPhone в Поволжье

Наш город вошел в пятёрку лидеров по объему продаж новинок от Apple за прошедший уик-энд, обогнав Казань, Уфу, Ульяновск и Тольятти.

По информации аналитиков, за минувшие выходные спрос на новые iPhone Xs и iPhone Xs Max вырос на 18% по сравнению с продажами iPhone X.

Наиболее популярным стал iPnone Xs Max с объёмом памяти 256 Гб в «золотистом» цвете, на втором месте — такая же модель цвета «серый космос». Замыкает тройку iPnone Xs Max золотистого цвета с памятью 512 Гб.

Самая востребованная конфигурация памяти в этом году — 256 гигабайт. Это 67% от всех проданных за первые выходные моделей.