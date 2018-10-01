«Модерн в облаках» и «Фестиваль цветов». За что Самара получила награды на конкурсе событийного туризма

В Чебоксарах прошел финал регионального конкурса Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов.

В нем участвовало 210 проектов из 17 регионов. В финал вышли 137 проектов из 13 регионов страны: Башкортостана, Татарстана, Республики Марий-Эл, Кировской, Нижегородской, Самарской, Свердловской, Саратовской, Ульяновской, Тюменской областей, Удмуртии, Ханты-Мансийска, Чувашии.

Эксперты отметили сразу шесть самарских проектов. Два диплома — в номинации «Лучшая Площадка для проведения туристического события». Набережная Волги получила 1 место и признана лучшей природно-рекреационной зоной для проведения турсобытия. У музея «Самара Космическая» — 2 место за лучшую выставочную площадку для проведения турсобытия. В номинации «Лучшая программа мероприятий, посвященных ЧМ по футболу» 2 место у проекта «Модерн в облаках». Около самарских зданий в стиле «модерн» были размещены огромные шары, на которых можно было прочитать об их истории. В номинации «Лучшее городское праздничное событие» 3 место у городского праздника «Фестиваль цветов». Также премии получили молодежный форум «iВолга-2018» (3 место в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие») и фестиваль набережных «ВолгаФест» (3 место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры»).