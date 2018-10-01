ЖКХ

В Самаре стартовал отопительный сезон

01.10.2018
Автор текста: Анна Турова 0 234
chanych-85.livejournal.com

Напомним, он начался раньше положенного срока из-за похолодания.

Повышенное внимание уделят подаче тепла объектам с круглосуточным и длительным пребыванием людей – учреждениям социальной сферы (школы, детские сады, больницы, поликлиники, дома престарелых).

Также руководителям профильных департаментов, предприятий и организаций поставили задачу принять все необходимые меры по включению отопления в объектах культуры и жилых домах. Главы районных администраций должны будут ежедневно контролировать процесс подключения зданий к отоплению.

Подача тепла происходит поэтапно. В ближайшее время начнет работать «горячая линия», куда горожане смогут обратиться по вопросам теплоснабжения.

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