За горячую воду без счетчика придется платить больше только управляющим компаниям

В сентябре Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» при начислении платы за тепло и горячую воду управляющим компаниям ТСЖ и ЖСК Самары и Тольятти применит повышающие коэффициенты.

Это касается тех организаций, которые не установили общедомовые приборы учета до 1 сентября 2018 года. Сообщение об этом появилось на сайте областного правительства.

В соответствии с действующим законодательством наличие приборов учета является обязательным. Если они не установлены, но техническая возможность для монтажа есть, ежемесячные расчеты делают с применением повышающего коэффициента: за тепло — 1,1, за горячую воду — 1,5. Такая возможность прописана в постановлении Правительства РФ №124 от 14 февраля 2012 года «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами». При этом в сообщении отмечено, что жителей увеличение коммунальных платежей не коснется.

Энергетики предупреждают, что в случае увеличения счетов, которые получают собственники квартир, надо обращаться в Государственную жилищную инспекцию. Также необходимо проверить дома на наличие общих приборов учета. Если счетчиков нет, то потребовать от своих УК, ТСЖ и ЖСК произвести их монтаж.

В Самарской области 21 085 многоквартирных домов. Из них более 64% оснащены общедомовыми счетчиками на отопление. Горячую воду получают 8 648 жилых зданий. Из них около 60% имеют общедомовые приборы учета. Посмотреть, оснащен ли дом общедомовым счетчиком, можно в системе ГИС ЖКХ https://dom. gosuslugi.ru.

— При наличии технической возможности УК, ЖСК, ТСЖ обязаны устанавливать общедомовые приборы учета, следить за их исправностью, своевременно производить поверку и замену. Те же исполнители коммунальных услуг, кто проигнорировал постановление правительства, будут платить на 10 процентов больше за тепло и на 50 процентов — за горячую воду, — отметил директор Самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин.