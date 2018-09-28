Хоккей, музей, керлинг и баскетбол. Каким будет новый ледовый Дворец спорта в Самаре

В октябре этого года должно начаться строительство спортивного комплекса на улице Молодогвардейской. На месте старого ледового Дворца спорта появится новый. Начальный этап строительства планируют завершить до конца 2019 года. Мы изучили проектную документацию для того, чтобы представить, как будет выглядеть новый Дворец спорта. В нем будут проводить соревнования по хоккею, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, художественной и спортивной гимнастике, мини-футболу. Здесь также смогут тренироваться керлингисты. Дворец спорта будет принимать концерты, выставки, конференции.

По сравнению со своим предшественником, он станет больше. Его площадь составит 29800 квадратных метров. Старый Дворец спорта был в два раза меньше – 13760 квадратных метров. Соответственно вырастет и вместимость здания – пять тысяч зрителей против трех тысяч человек ранее.

«Лицо» Дворца

Для того чтобы новый Дворец спорта был похож на дворец, архитекторы запроектировали колоннаду с парадной открытой галереей.

Перед главным входом со стороны Молодогвардейской уложат плитку. Автомобильные проезды и стоянку заасфальтируют. Последняя будет рассчитана на 169 автомобилей.

На откосах у Дворца спорта разместят газоны. На прилегающей территории высадят деревья и кустарники хвойных и лиственных пород. Здесь же установят скамейки, вазоны с цветами, урны и фонари.

Со стороны Молодогвардейской в здание Дворца спорта будет два входа – на первом и третьем этажах. Один из них будет в партер. Им смогут воспользоваться посетители концертов, массового катания на коньках. Также через вход на первый этаж можно будет попасть в керлинг, тренажерный, хореографический, универсальный спортивный зал и на тренировочное хоккейное поле.

Через вход на третьем этаже, в который будут вести наружные лестницы, можно будет попасть на трибуны и балконы ледовой арены. Для инвалидов предусмотрят наклонный подъемник.

Служебные входы для спортсменов, судей, медиков и прессы будут находиться со стороны Волги.

Архитекторы запроектировали еще один, отдельный вход в керлинг. Он расположен с торца здания. Это нужно для автономной работы керлинга, независимо от режима работы основного комплекса.

Внутри

Новый ледовый Дворец спорта будет состоять из двух блоков: спортивно-зрелищный (блок А) и спортивно-тренировочный (блок Б). Первый будет занимать все четыре этажа здания, второй – этажи со второго по четвертый.

Блок А

Здесь будет находиться ледовая арена на пять тысяч зрителей. На ней планируют проводить соревнования по хоккею, фигурному катанию. Предусмотрена возможность укладки паркета для проведения баскетбольных матчей. Кроме того, в зале ледовой арены для проведения концертов предусмотрят сборно-разборную сцену.

По центру, под потолком, планируют установить «Видеокуб» размером 3х2 метра. Во время матчей будет функционировать система «Видеогол».

Кроме арены в блоке А будут находиться разминочный зал для хоккеистов, шесть раздевалок, помещения для судей, кабинеты допинг-контроля, тренерские, артистические, другие служебные и технические помещения.

Двухъярусные трибуны арены смогут вместить 5000 зрителей. Предусмотрены места для инвалидов-колясочников. На втором ярусе разместят две VIP-ложи на 120 мест, а также зону прессы и представителей клубов. Над VIP-ложей — балкон на 200 зрительских мест.

Буфет для зрителей и спортсменов на 150 мест будет находиться в фойе второго этажа. Рядом откроют музей истории самарского хоккея. В фойе третьего этажа будут работать выкатные буфетные стойки.

Блок Б

Его разделят на несколько подзон для хоккеистов, фигуристов, керлинга, баскетболистов, волейболистов. Тут разместят раздевалки, тренажерный, хореографический залы, помещения хоккейного клуба.

Здесь же будет работать площадка для занятий керлингом. Проводить соревнования на ней не планируют. Балкон для зрителей сможет вместить до 40 человек.

На третьем этаже блока разместят второе ледовое поле для тренировок хоккеистов, универсальный зал для занятий баскетболом, волейболом, гимнастикой и акробатикой.

Неспорт

Отдельно в ледовом Дворце выделят зону для конференц-залов. Она будет находиться на третьем и четвертом этажах. Конференц-залы будут использовать только в свободное от соревнований и концертов время. На третьем этаже запроектировали три зала с трансформирующимися перегородками. Два рассчитаны на 100 мест, один – на 200 мест. На четвертом этаже будет находиться большой конференц-зал на 400 мест.