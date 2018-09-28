ССК подарила ГУВД двух щенков восточноевропейской овчарки

АО «ССК» занимается передачей электроэнергии и всегда взаимодействует с различными

подразделениями полиции.

Восточноевропейские овчарки охраняют объекты энергокомпании. Щенков, которые они принесли, решили подарить ГУВД по Самарской области для того, чтобы в будущем они помогали полицейским в их работе.

В центре кинологической службы собак обучат для работы в полиции.

Отметим, что «ССК» не первый раз передает правоохранителям породистых щенков. В феврале этого года энергетики подарили им молодую овчарку по кличке Паприка. Собака прошла обучение в самарском центре кинологической службы. В дальнейшем ее отправят в Ростов в школу служебного собаководства МВД России.