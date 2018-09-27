С 1 октября самарцы смогут поучаствовать в переписи населения по интернету

В четверг, 27 сентября, в пресс-центре «Самарской газеты» обсудили старт пробной цифровой переписи населения с руководителем территориального органа федеральной службы государственной статистики по Самарской области Дмитрием Бажуткиным.

Пробная перепись населения пройдет в два этапа. На первом, с 1 по 10 октября, любой житель России с учетной записью на сайте Госуслуг сможет заполнить электронный переписной лист. На втором этапе, с 16 по 31 октября, в 9 субъектах России переписчики пройдут по домам жителей.

Эта процедура станет первым этапом подготовки к Всероссийской переписи населения, которая пройдет в 2020 году. Причем интернет-перепись состоится в России впервые.

Для того, чтобы принять участие в электронной переписи, достаточно зайти на сайт Госуслуг и самостоятельно заполнить переписной лист. Причем это можно сделать как за себя, так и за тех, кто проживает с вами. После заполнения анкеты на электронную почту или СМС придет код подтверждения участия в переписи. Это будет означать также, что интервьюер уже не придет на дом, если лист заполнен электронно. Интернет-перепись пока не заменит ручное заполнение полностью в ближайшем будущем, но поможет сэкономить ресурсы и время.

Переписные листы пробной переписи населения размещены на трех формах:

Форма «Л», по которой переписываются постоянные жители России Форма «П» содержит вопросы о жилищных условиях населения Форма «В» предназначена для лиц, временно проживающих в России

По сравнению в программой 2010 года в переписных листах сделали несколько изменений:

исключили вопросы о наличии ученой степени и звания доктора наук;

добавили подвопрос «Если вы работали за рубежом то как часто выезжали на работу?»;

подвопрос «Если бы вам предложили подходящую работу, то смогли бы вы приступить к ней в ближайшие 2 недели?» выделили в самостоятельный для получения информации о потенциальной рабочей силе;

включили два новых вопроса «Проживали ли вы более 1 года в других странах?» и «Зарегистрированы ли вы в этом помещении?»;

исключили вопрос о дате рождения первого ребенка;

включили вопрос о наличии регистрацию по месту пребывания в России.

Итоги пробной переписи населения опубликуют в декабре 2018 года. По ее результатам оптимизируют технологическую схему Всероссийской переписи. Дополнительную информацию о пробной переписи можно найти на сайте ВПН2018.