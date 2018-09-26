Жители Самары соберут продуктовые наборы для пожилых людей

В субботу, 29 сентября, с 8.00 до 18.00 в Самарской области впервые пройдет акция «Корзина доброты».

Это продовольственный марафон, который запустили, чтобы помочь нуждающимся пенсионерам. В акции может принять участие любой желающий. Для этого достаточно прийти в один из магазинов «Пятерочка» и приобрести продукцию, которая включена в список акции. Это может быть, как простая упаковка макарон, так и целый набор продуктов.

Список товаров, участвующих в акции, будет находиться у волонтеров. Они будут дежурить в магазинах в специально организованных зонах. Те же волонтеры будут фасовать продуктовые наборы.

Суммарная стоимость одной «корзины доброты» — около 1000 рублей. В нее войдут продукты длительного хранения: бакалея, макаронные изделия, кондитерская продукция, чай, кофе и многое другое.

Благотворительный проект реализуют по инициативе Х5 Retail Group и Фонда продовольствия «Русь» при поддержке министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Как рассказал директор Волжского дивизиона торговой сети «Пятёрочка» Евгений Дутов, в акции участвует вся сеть магазинов в Самаре. Это 244 торговые площадки.

— Призываем горожан не оставаться в стороне и принять участие в акции. Для того, чтобы сделать это, необязательно даже идти в магазин. Можно просто зайти на сайт корзинадоброты.рф и приобрести один из готовых наборов. Стоят они от 150 рублей, — пояснил Евгений Дутов.

Добавим, «корзины доброты» сформируют не только из тех товаров, которые приобретут покупатели. Х5 Retail Group добавит от себя около 30 процентов сверх того, что пожертвуют горожане.

Член управляющего совета фонда продовольствия «Русь» Юлия Назарова сообщила, что в планах у организаторов собрать около тысячи «корзин».

— В прошлом году мы решили запустить общегородской продовольственный марафон, чтобы привлечь граждан к проблеме малоимущих. К нам присоединились более пятисот волонтеров, — отметила Юлия Назарова.

Сотрудники фонда уже составили списки пожилых людей, которым необходима поддержка.

Развозить продуктовые наборы по городам и районам области будут волонтеры. Помогут им социальные работники. Это необходимо, в том числе для того, чтобы пожилые люди не боялись открывать двери волонтерам.

— Акция пройдет во всех муниципалитетах области. Мы задействуем все центры социального обслуживания. Хотим предупредить бабушек и дедушек, что пускать в дом посторонних людей не нужно. Для этого и нужен соцработник, которого пенсионеры знают лично, — прокомментировала руководитель департамента организации социального обслуживания, опеки и попечительства министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Светлана Петрова.