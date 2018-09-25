Ремонт Заводского шоссе в Самаре планируют закончить к 1 сентября 2019 года

Продолжается капитальный ремонт одной из важных городских магистралей. Он проходит по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Работы на Заводском шоссе на участке между улицами XXII Партсъезда и Земеца начали в августе. Руководитель проекта, представитель подрядной организации Алексей Зотов заявил, что при благоприятных условиях магистраль обновят к 1 сентября 2019 года. Работы будут вести и зимой. Например, холод не помешает отсыпке песка.

— Все автолюбители в курсе, что раньше дорога была убитой — сплошные ямы и трещины. Дорожный «пирог» сейчас возводим с нуля, работаем круглосуточно, — пояснил Зотов.

Заводское шоссе после ремонта на всем протяжении станет двухполосным. Раньше в некоторых местах дорога была заужена. На Заводском шоссе обустроят регулируемые пешеходные переходы, установят 15 остановочных павильонов.

Состав нового дорожного «пирога» — песчаная подушка 50 сантиметров, щебеночная подушка 49 сантиметров, слои плотного и пористого асфальтобетона по 7 сантиметров м и щебеночно-мастичного асфальтобетона в 5 сантиметров.

Заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов отметил, что фрезерование покрытия почти закончено. Основные работы проводят по следующим направлениям:

Устройство нижнего слоя основания проезжей части

Капитальный ремонт ливневой канализации

Перекладка кабельных линий

Всего на Заводском шоссе обновят 75 тысяч квадратных метров полотна, 25 тысяч квадратных метров тротуаров. На площади 5 тысяч квадратных метров обустроят парковочные карманы.