Парусная регата на Волге. Как это было

В минувшую пятницу на речные волны вышли 16 команд. Они приняли участие в чемпионате города по парусному спорту «Регата 100 миль». Эта гонка существует около 40 лет.

Соревнования объединили юных и опытных любителей крейсерских яхт. В ней приняли участие жители нашего города, Тольятти и Ульяновска. Спортсменам предстояло преодолеть путь от Самары до Переволок и обратно.

Председатель крейсерской комиссии Федерации парусного спорта Самары Александр Компаниец рассказал, что гонка является заключительной в этом сезоне и очень важной для участников. Сам он соревнуется на яхте «Астра» уже второй год.

— Регата интересна своим маршрутом и протяженностью. Она привлекает большое количество желающих. Этот участок Волги создает сложности в навигации, есть мели и опасные места. Каждый гонщик выбирает дорогу самостоятельно, в этом помогают навыки и знание местности. Главное — не только прийти первым, но и не повредить судно, — говорит Компаниец.

Матрос яхты Lucky Александр Корнев каждый год старается не пропускать стомильную гонку. Онготовился к этому событию в течение всего сезона, набирался мастерства в пилотировании яхты, отрабатывал взаимодействие с другими участниками экипажа.

— Наше судно вмещает четырех человек — капитана, штурмана и двух матросов, — пояснил Корнев. — Бывают сложности, но мы справляемся. Название нашей яхты переводится с английского как «удача». Мы уже дважды показывали неплохие результаты, взяли «серебро» на первенстве города. Так что с именем не прогадали.

Старт прошел успешно. Яхтсмены расправили паруса и сумели поймать ветер. Однако позже он ослабел, и гонку пришлось сократить вдвое. От этого соревнования стали даже более напряженными. Сложность представлял также густой туман, который окутал реку ночью. Утром спортсмены передвигались практически вслепую.

Больше суток они находились на воде, готовили пищу, буквально жили на своих яхтах. В итоге к финишу прибыли первыми самые отчаянные и опытные яхтсмены — команда Sunny. Во второй зачетной группе первым стал экипаж яхты «Афина», в третьей — «Ника», в четвертой — Puma, в пятой — команда катамарана «Водный мир».

— Расстояние было достаточно большим, плюс ко всему сыграли роль погодные условия. Раньше спортсмены попадали в шторм, боролись с сильными ветрами и дождем. В этот раз ветер был

слабым, а видимость очень плохой. Комиссия приняла решение, чтобы не подвергать опасности участников, прекратить гонку на определенном этапе. В результате дистанцию сократили до 50 миль. Однако каждая команда успела показать свои возможности, — отметил судья Виктор Минаев.