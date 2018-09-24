Новички «Крыльев» о лучших игроках, безумных поступках и принципиальных соперниках

Самарские «Крылья Советов» провели в межсезонье неплохую работу на трансферном рынке. Чего только стоит возвращение двух кумиров самарских болельщиков — Йона Молло и Павла Яковлева, приобретение Максима Канунникова и еще нескольких игроков с хорошим потенциалом. Оправданы ли были эти покупки, станет ясно по ходу сезона. Ну, а пока мы провели краткие блиц-опросы некоторых из новичков этого сезона.

Йоан Молло №89, полузащитник

Лучший игрок мира сейчас? – Криштиану Роналду

Самая запомнившаяся игра за «Крылья»? – Победа над «Спартаком» — 4:0. По-русски — Я помню.

1 декабря 2016 года «Крылья Советов» играли с московским «Спартаком». Самарцы разгромили столичный клуб со счетом 4:0. В этом матче Молло забил гол с пенальти и отдал голевой пас.

Самый неприятный для тебя соперник в России? — Возможно, Березуцкий. Он достаточно жесткий.

Самый безумный поступок в твоей жизни? – Полет на самолете.

Мирал Самарджич №5, защитник

Лучший игрок мира сейчас? – Лука Модрич.

Самый запомнившийся матч в твоей карьере? – Словения – Аргентина. Я тогда играл против Месси.

7 июня 2014 года состоялся контрольный матч. Аргентина дома принимала Словению. Мирала Самарджича выпустили на поле сразу после перерыва. Месси вышел на замену на 58 минуте. Игра закончилась победой аргентинцев – 2:0. Месси забил второй мяч в ворота сборной Словении на 76 минуте.

Самый неудобный соперник, против которого ты играл? – Месси.

Самый безумный поступок в твоей жизни? – Затрудняюсь ответить.

Паул-Виорел Антон №28, полузащитник

Лучший игрок мира сейчас? — Сложно сказать. Месси или Роналду.

Самый запомнившийся матч в твоей карьере? – Было много хороших матчей. Я помню игру против «Браги» в плей-офф Лиги Европы, где мы проиграли 0:1 дома. В гостях выиграли 2:0. Для меня это самая замечательная игра. Никто не ожидал, что мы выиграем. Это была большая победа. Я с большим удовольствием вспоминаю этот момент.

29 августа 2013 года состоялся ответный матч плей-офф Лиги Европы. «Брага» принимала на своем поле румынский «Пандурий», в составе которого выступал Антон. Забив гол в дополнительное время, «Пандурий» одержал победу по сумме двух матчей 2:1. Антон отыграл весь матч. На групповом этапе команда заняла последнее место в группе, набрав два очка.

Самый неприятный соперник? – Предпочитаю не отвечать на этот вопрос. Все мы хотим нашу команду защитить, поэтому делаем вещи, которые не сделали бы в обычной жизни.

Самый безумный поступок в жизни? – Нужно подумать, но мне обычно не нравится делать сумасшедшие вещи. Я спокойный человек и глупостей много не допускаю. Наверняка, что-то такое делал, но сейчас не вспомню.

Максим Канунников №99, нападающий

Лучший игрок мира сейчас? – Лука Модрич.

Самый запомнившийся матч в твоей карьере? – Пока это игра против Бельгии на Чемпионате мира.

22 июня 2014 года на Чемпионате мира в Бразилии сборная России провела свой второй матч и потерпела поражение от бельгийцев со счетом 0:1. Максим Канунников отыграл все 90 минут. На этом же Чемпионате мира он выходил на поле еще раз в игре против сборной Алжира. На 81 минуте Канунников заменил Кержакова.

Самый неприятный соперник для тебя? – Если из наших, то Руслан Камболов. Руслан Камболов – полузащитник ФК «Рубин».

Самый безумный поступок в твоей жизни? – Прыжок с парашютом. Прыгал с инструктором.

Агустин Рохель №18, защитник

Лучший игрок мира? – Лично для меня — Суарез.

Самый запомнившийся матч в твоей карьере? – Матч против «Сулии» в Кубке Либертадорес.

Самый неприятный соперник для тебя? – «Пеньяроль». Но команда не то, чтобы неприятная. Просто с ними у моего прошлого клуба, «Насьональ», очень серьезное соперничество.

«Насьональ» — «Пеньяроль» — уругвайское «суперклассико». Это одно из старейших дерби в мире. Первый матч состоялся аж в 1900 году.

Самый безумный поступок в твоей жизни? – Я никогда не делал ничего сумасшедшего.



Павел Яковлев №91, нападающий

Лучший игрок мира сейчас? — Месси.

Самый запомнившийся матч в твоей карьере? – Игра, когда я забил первый гол за «Спартак». Это был матч против ФК «Москва». 16 августа 2009 года в «Лужниках» «Спартак» обыграл ФК «Москва» со счетом 2:1. Первый гол в этом матче забил Павел Яковлев.

Самый неприятный соперник для тебя? – Сложно со всеми, но если говорить о самом принципиальном, то это ЦСКА.

Самый безумный поступок в твоей жизни? – Ничего такого пока не было. Но, надеюсь, все еще впереди.