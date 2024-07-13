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    На следующей неделе в Самаре ожидаются плановые отключения холодной воды в некоторых домах

    13.07.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    На следующей неделе в Самаре ожидаются плановые отключения холодной воды в некоторых домах

    На этой неделе специалисты коммунального предприятия «РКС-Самара» проведут ремонтно-профилактические работы. В связи с этим ожидаются кратковременные плановые отключения холодной воды.

    Во вторник, 16 июля, запланировали ремонт запорной арматуры и обратных клапанов на Никитинской. Для этого с 10:00 до 12:55 отключат холодную воду на Никитинской, 66а, 75, 77, 79 и Агибалова, 68, 70, 76, 78, 80.

    В среду, 17 июля, заменят задвижку на Георгия Димитрова. В связи с этим с 9:00 до 17:00 холодной воды не будет в домах на  Бубнова, 3, 5, 9, Георгия Димитрова, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 и Московском шоссе, 284, 286, 290, 292.

    Также в среду, 17 июля, заменят задвижку на Аэродромной. Из-за этого с 10:00 до 17:00 холодную воду отключат в домах на Партизанской, 176а, 180, 182, 186, 192, 204 и Аэродромной, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99а.

    В четверг, 18 июля, из-за замены рубильников на электрических вводах № 1 и № 2 с 9:30 до 13:15 снизят давление ХВС в доме на Георгия Ратнера, 1а.

    Информация о ремонтно-профилактических работах и адресах предварительная. Список может измениться. Точные и актуальные данные диспетчерская служба передаст в районные администрации для последующего информирования населения.

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