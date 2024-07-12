Елена Лапушкина обсудила с жителями «Песчаной Глинки» ремонт дороги

В четверг, 11 июля, глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями СНТ «Песчаная Глинка» в Куйбышевском районе. Они попросили помощи в ремонте дороги, которая проходит по их территории и примыкает к Южному шоссе.

Ранее жители писали по этому поводу в соцсетях, в том числе врио губернатора Вячеславу Федорищеву. Как сообщает пресс-служба городской администрации, инициативная группа «Песчаной Глинки» рассказала главе Самары, что дорога на въезде в товарищество – от Южного шоссе до областного наркологического диспансера, до въезда в СНТ – находится в плохом состоянии.

Улица числится на балансе департамента городского хозяйства и экологии. Елена Лапушкина поручила профильным службам на следующей неделе приступить к укреплению проезжей части.

По словам участников встречи, дорогу, которая числится за СНТ, используют не только ее жители.

– Дороги между СНТ и поселком Рубежное нет даже на технической карте. Но ее используют, чтобы объехать пробки или сократить путь. Раньше мы за свои средства делали эту дорогу, но сейчас состояние ухудшилось. Не хотелось бы, чтобы по этому маршруту шел такой поток машин, потому что это, прежде всего, безопасность, – отметил председатель СНТ «Песчаная Глинка» Сергей Канюкаев.

Как пояснила жителям товарищества Елена Лапушкина, сейчас проблемная дорога не числится в генплане Самары, и денег на ее содержание не предусмотрено. Глава города пригласила представителей инициативных групп на совместную встречу со всеми заинтересованными лицами.

– Важно собрать мнение обеих сторон: и жителей Рубежного, и поселка Завидово с СНТ «Песчаная Глинка». Как будет удобнее всем вам. Только после этого мы сможем говорить о включении ее в генплан и строительстве полноценной проезжей части, – заявила Елена Лапушкина.

Вместе с тем у главы города попросили содействия в установке освещения на проезжей части от Южного шоссе до СНТ. Глава Самары отметила, что проблема решаема, но требует времени. Для начала нужно сделать проект, а уже после заняться соответствующими работами.