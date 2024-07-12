Из бизнес-центра «ЗИМ» на Ново-Садовой эвакуировали несколько сотен человек

В пятницу, 12 июля, в 10:16 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о задымлении на 2 этаже бизнес-центра «ЗИМ» на улице Ново-Садовой, 106. До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 300 человек.

На месте специалисты подразделения выяснили, что в одном из офисов на 2 этаже тлела офисная мебель и техники. Пожар на площади 2 квадратных метра ликвидировали через 20 минут. Погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара привлекались 59 человек, 18 ед. техники, в том числе от МЧС России 50 человек, 14 ед. техники.