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    Из бизнес-центра «ЗИМ» на Ново-Садовой эвакуировали несколько сотен человек

    12.07.2024

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    Из бизнес-центра «ЗИМ» на Ново-Садовой эвакуировали несколько сотен человек

    В пятницу, 12 июля, в 10:16 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о задымлении на 2 этаже бизнес-центра «ЗИМ» на улице Ново-Садовой, 106. До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 300 человек.

    На месте специалисты подразделения выяснили, что в одном из офисов на 2 этаже тлела офисная мебель и техники. Пожар на площади 2 квадратных метра ликвидировали через 20 минут. Погибших и пострадавших нет.

    Для тушения пожара привлекались 59 человек, 18 ед. техники, в том числе от МЧС России 50 человек, 14 ед. техники.

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