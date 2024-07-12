Для защиты персональных данных в «Жигулевской долине» закупят новое оборудование

Для защиты персональных данных, хранящихся на технологических площадках центра обработки данных технопарка «Жигулевская долина», закупят новое оборудование. Это сделают благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета — поправки внесли по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.

Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, в центре обработки данных технопарка «Жигулевская долина» размещена серверная и телекоммуникационная инфраструктура большинства государственных информресурсов регионального правительства. Для их защиты от хакерских атак, взломов и несанкционированных утечек, а также хранения и передачи данных в 2021 году купили специальное телекоммуникационное оборудование.

С учетом того, что требования к информационной безопасности систем и ресурсов становятся все жестче, нужно максимально их защитить. Сейчас назрела необходимо закупить новое оборудование, которое обеспечит безопасность хранящихся данных.

Также с помощью нового оборудования подключат дополнительные высокоскоростные каналы связи на скорости 10 Гб/сек для информсистем ряда областных ведомств. Эта мера позволит бесперебойно и оперативно принимать и обрабатывать большой объем информации, например, при подаче заявлений на оформление путевок в летние детские оздоровительные лагеря или в первый класс.

— Закупка нового оборудования для центра обработки данных — самый правильный способ с точки зрения защиты информресурсов. Это новые возможности — софт последних версий, поддержка инновационных технологий, переход на другой уровень производительности, возможность расширения в будущем, — отметил врио зампредседателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Фото обложки: правительство Самарской области