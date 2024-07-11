Заслуженный тренер России Виктор Павленко: «В нашей стране выстроена целая система подготовки спортсменов»

Самарская школа настольного тенниса славится на всю Россию. Директор ДЮСШОР № 12 Виктор Павленко посвятил этому виду спорта всю свою жизнь. Учреждение, которым он руководит, называют инкубатором звезд. Недавно заслуженный тренер России отметил 75-летний юбилей.

Ракетки своими руками

— Я родился в городе Абдулино Оренбургской области. В Куйбышев наша семья переехала, когда я учился в начальной школе. Папе предложили стать главным бухгалтером отдела рабочего снабжения железной дороги. Жили мы на улице Буянова, недалеко от школы № 12, в которой я и учился. Мама, когда мы с сестрой были маленькими, не работала, занималась нашим воспитанием.

Тогда все свободное время мальчишки проводили на улице. Спортом занимались самостоятельно на стадионе «Локомотив». Я любил кататься на коньках, играть в хоккей. А с настольным теннисом познакомился в девятом классе, когда мы переехали в другой район, недалеко от автостанции «Аврора».

Среди наших соседей оказался теннисист Валерий Закк, мы с ним подружились. Я постоянно ходил болеть за него и постепенно увлекся этим видом спорта. Валера стал моим первым тренером. Оказал на меня влияние и самарец Виктор Попов, который в 70-е годы считался одним из лучших игроков Советского Союза.

Это были непростые, но интересные времена. Многое было в дефиците, и с хорошим теннисным инвентарем тоже не все было благополучно. Поэтому ракетки мы делали сами: сначала выпиливали, а затем клеили каучук. Позже начали появляться неплохие вьетнамские.

Во Дворце пионеров

Постепенно мое увлечение стало профессией. Вернувшись из армии, я получил предложение возглавить кружок настольного тенниса. А служил я в военно-морском флоте. В Калининграде стал оператором надводного телевидения, после был переведен в Севастополь на крейсер «Грозный». Там получил травму правой руки и меня комиссовали. Долго восстанавливался, но со временем все нормализовалось.

В Куйбышевский дворец пионеров я пришел в 1969 году и проработал там пять лет. Базу для занятий настольным теннисом в этом учреждении заложил педагог Бронислав Кейн. В Самаре проходит турнир, посвященный его памяти. Туда съезжаются участники из разных регионов России.

В те годы этот вид спорта в нашей стране был очень популярным. За теннисными столами в пионерских лагерях и парках можно было увидеть и детей, и взрослых. Поэтому отбор в кружок был серьезный. Теннис активно развивался в двух Дворцах пионеров: в городском и Кировского района. Но конкуренция была нешуточная.

Для начала мне дали две группы по 15 человек. С ними я проработал полгода — испытательный срок. После чего взял уже шесть групп. Таким образом, у меня занималось около 90 человек. Среди моих тогдашних воспитанников, например, Галя Досаева. Впоследствии она стала мастером спорта и бронзовым призером первенства России. К сожалению, тяжелая болезнь помешала ей продолжить спортивную карьеру.

В конце 60-х — начале 70-х годов прошлого века во Дворце пионеров, которым руководила Валентина Петровна Поспелова, была создана уникальная атмосфера, там работали серьезные педагоги. Например, Лидия Иосифовна Лобода возглавляла школу бальных танцев. Я не раз приходил к ней на занятия и видел, насколько профессионально она их ведет. Человек полностью отдавался своей работе. Был здесь и еще один легендарный педагог — Василий Павлович Финкельштейн, он руководил филологическим кружком. Каждая его лекция собирала огромную аудиторию. Имелся туристский клуб, им заведовал Юрий Алексеевич Кулаков. Дворец постоянно был заполнен детьми, все были чем-то увлечены.

230 дней на сборах

После пяти лет во Дворце пионеров меня пригласили в спортивное общество, затем я начал заниматься с детьми на базе областной спортшколы. Сейчас это СШОР №12. Работал и на спорткомплексе «Динамо». По образованию я учитель истории, а тренерскую профессию осваивал в процессе.

Талантливых ребят у нас немало. Еще в 1987 году куйбышевский теннисист Алексей Мурзов стал двукратным победителем первенства Европы. Затем появилась целая плеяда замечательных спортсменов — Алексей Смирнов, Денис Гаврилов, Сергей Илюхин, Сергей Кокорин, Андрей Музыкин.

Смирнова я впервые увидел на первенстве области среди юношей. Он выступал за тольяттинскую команду и выделялся среди участников. Я поговорил с его папой, с самим Алексеем. Стали думать, как сделать так, чтобы он продолжил заниматься любимым видом спорта в областном центре, на нашей базе. Сначала он жил то у меня, то у других тренеров. А когда они с Денисом Гавриловым выиграли европейские соревнования, было выделено здание, где создали что-то типа интерната. Многие ребята жили и учились при школе настольного тенниса, ежедневно тренируясь по несколько часов. Со Смирновым мы постоянно выезжали на сборы. В какой-то год специально посчитали, и выяснилось, что мы провели на них примерно 230 дней.

В нашей стране была выстроена целая система по подготовке спортсменов. Потом ее переняли китайцы. В Самаре собирались ребята из разных регионов, практически равные по классу. Они дополняли друг друга, и за счет этого каждый рос в спорте значительно быстрее. Это было новаторством и нашим главным преимуществом по сравнению с другими организациями. Спортсмены, которые тренировались в нашем городе, входили в сборные команды страны и своих обществ.

Успехи были не только у парней, у девушек тоже. Анна Тихомирова стала чемпионкой страны, выступала в составе российской сборной на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Укрощение мяча

Наша СШОР № 12 является лидером в подготовке спортсменов высокого класса. Здесь тренировались три участника Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов России, Европы и мира. Сейчас к нам приезжают сильнейшие спортсмены со всей страны, ведь школ с такой системой подготовки немного. Кроме нашей еще три — в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Самарская-Куйбышевская школа настольного тенниса воспитала немало прославленных спортсменов, и новое поколение достойно продолжает их дело.

У ребенка — а группы начальной подготовки формируются из мальчишек и девчонок шести-семи лет — должны быть предпосылки для занятия настольным теннисом. Не побоюсь громкого слова, призвание к этому виду спорта. Главное — чувство мяча с ракеткой, чувство ритма. Если они есть, теннисный мяч легко поддается укрощению. Это первично, впоследствии значимыми становятся другие составляющие: скорость, резкость, сила удара и другие компоненты.

Я с надеждой смотрю в будущее самарского настольного тенниса. Принимаю самое активное участие в судьбе воспитанников. Например, юная Дарья Харлова уже является победителем и призером ряда престижных турниров. На недавно завершившихся в Казани играх БРИКС в противостоянии первых двух номеров рейтинга ФНТР в финале женского одиночного разряда победу одержала наша Мария Тайлакова. Она показала динамичную, интересную, содержательную игру. Я с ней много занимался. В составе «Самарочки» вместе с Валерией Щербатых и Екатериной Зироновой она становилась чемпионкой страны. Так что наши спортсмены вполне способны продолжать победные традиции.

Фотография предоставлена спикером