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    В Самарской области сотрудникам сельских почтовых отделений назначат региональную доплату

    09.07.2024

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    В Самарской области сотрудникам сельских почтовых отделений назначат региональную доплату

    Во вторник, 9 июля, врио губернатора Вячеслав Федорищев, генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков и председатель Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подписали трехстороннее соглашение. Оно направлено на развитие почтовой связи в регионе и обеспечение устойчивой работы АО «Почта России». 

    Вячеслав Федорищев подчеркнул выстроенную системную работу Самарской области с Почтой России.

    — Есть много проектов и инициатив, которые, если мы будем вместе, сообща, реализовывать, качество жизни будет улучшаться. Речь идет, в первую очередь, о представлении основной услуги – устойчивой, бесперебойной связи между всеми жителями страны. Здесь, в Самаре, это очень актуально: у нас большое население. Во-вторых, это ремонт самих зданий, объектов, в которых находятся отделения почты. Нам очень важно, чтобы они были в самом лучшем виде, сказал глава региона.

    Сотрудничество сторон будет способствовать наиболее полному удовлетворению потребностей организаций и жителей Самарской области в почтовых услугах. Также партнерство позволит повысить доступность почтовой связи в регионе, в том числе в удаленных населенных пунктах и сельской местности.

    — Для нас ключевым фокусом является повышение качества нашей работы во благо граждан. И здесь огромное спасибо Вячеславу Андреевичу за принятое решение о поддержке почты, в первую очередь – работы в сельских удаленных регионах. Как раз в селе наиболее значимые изменения видят жители, когда по итогам модернизации и ремонтов отделений они получают не просто красивое новое отделение, но и совершенно новый расширенный список услуг. Что также выполняет цели и задачи, которые ставит Президент – повышение уровня жизни на селе, подчеркнул генеральный директор АО «Почта России». 

    В настоящее время в Управлении федеральной почтовой связи Самарской области АО «Почта России» трудятся более 4700 человек. 

    — Нам важно, чтобы наши люди, наши жители, которые работают в отделениях, помимо стабильной занятости, имели еще и достойную оплату труда. Поэтому мы приняли решение: будем вводить региональную доплату для сотрудников в наиболее труднодоступных населенных пунктах. Его реализуем уже начиная с сентября, акцентировал внимание Вячеслав Федорищев. 

    — Сегодня принято революционное решение – Самарская область первая в России объявила о готовности доплачивать сотрудникам отделений почтовой связи, работающим в сельской, труднодоступной местности. Почти 1200 сотрудников почты будут получать ежемесячно доплату из регионального бюджета. Мы, конечно же, рассчитываем на то, что наш пример будет использован и востребован другими регионами, – поделился Александр Хинштейн.

    Михаил Волков подчеркнул, что такое взаимодействие – пример того, как исполнительная и законодательная власти могут совместно решать разного рода задачи. В их числе – цифровизация процессов, расширение спектра услуг, модернизация отделений почтовой связи. 

    Глава региона отметил:

    — В прошлом году было обновлено 28 отделений, в этом – планируем отремонтировать еще 26. Для оперативного предоставления услуг в одном месте рассмотрим возможность размещения отделений в зданиях МФЦ.

    Также в ходе сотрудничества планируется реализация совместных мероприятий в рамках федеральных и региональных государственных программ.

    — Объединив наши усилия, мы способны действительно достичь конкретных результатов, подчеркнул Александр Хинштейн. В том, чтобы все отделения почтовой связи были отремонтированы и модернизированы, оборудованы современной мебелью и техникой. Чтобы мы реализовывали новые инвестиционные проекты, такие как создание общефедерального колл-центра, строительство крупного сортировочного центра. Такие планы у нас есть.

    Заключенное соглашение поможет повысить уровень развития инфраструктуры почтовой связи, телекоммуникационной инфраструктуры и информационного сотрудничества.

    Фото: пресс-служба правительства Самарской области

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