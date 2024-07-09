На Георгия Димитрова идет фрезерование старого полотна и установка бордюров

В Самаре продолжается активная фаза ремонта на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». В частности, вечером и ночью специалисты срезают верхний слой покрытия проезжей части на улице Георгия Димитрова. В ночь на 9 июля метод холодного фрезерования применили на участке от Московского шоссе в направлении улицы Солнечной. Подрядчик задействовал более 10 единиц техники и 7 сотрудников.



На предыдущем участке в границах улицы Стара-Загора и Московского шоссе старый слой покрытия уже полностью удален.

Всего же зднсь обновят полотно на площади 53 167 кв. м. Дорогу ремонтируют большими «картами» (от борта до борта).



Напомним, что улица Георгия Димитрова – один из 12 объектов дополнительного перечня дорог местного значения, которые приводят в нормативное состояние в рамках профильного нацпроекта. Возможность ремонта появилась после того, как весной текущего года было выделено дополнительное финансирование по нацпроекту. Общая протяженность дорог, состоящих в дополнительном списке, составляет 17,29 км, в том числе 3 км – ремонтируемый участок по улице Георгия Димитрова. Отметим, что он входит в ТОП-5 самых протяженных дорог, которые обновят в текущем году.

После фрезерования, подрядчик приступает к замене бордюра. Сейчас выполнено 22,6% таких работ.



— Обычно их организуют днем. Также в дневное время будет вестись ремонт люков смотровых колодцев и дождеприемников, их 115 и 60 – соответственно, и к данным работам сегодня уже приступили. Только после того, как люки поднимем на проектные высотные отметки и оснастим их современными антивандальными и антишумовыми крышками, начнется укладка верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона, – сообщил Максим Гмирач, главный инженер подрядной организации ООО «АВС».

При работах применяется высокотехнологичная смесь, которая позволит повысить эксплуатационные характеристики Георгия Димитрова.

При формировании плана работ не оставили без внимания и обращения пешеходов.

— У меня маленький ребенок, регулярно вывожу его в детской коляске на прогулки. Перемещаться очень неудобно, потому что на тротуарах одни ухабы. Ждем, когда все приведут в порядок, чтобы было комфортно также сходить и съезжать с тротуаров, – рассказал местный житель Антон Маркин.

— Тротуары на улице Георгия Димитрова «отдефектованы». Пешеходные зоны преобразятся, благодаря средствам дорожного нацпроекта. В ходе ремонта будет использоваться асфальтобетон. Работы предусмотрены на тех участках, где тротуары имеют значительные дефекты. В частности, они наблюдаются в кварталах от улицы Стара-Загора до Московского шоссе, от Московского шоссе до улицы Молодежной, – прокомментировал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Сергей Панферов.

Совокупная площадь работ на тротуарах составит 11 673 кв. м.

— Рад тому, что было принято правильное решение – охватить ремонтом не только проезжую часть, на которой были выбоины, но и тротуары. Хочется, чтобы и в этой части города было красиво, жителям важны комфорт, безопасность передвижения, – отметил местный житель Василий Плаксин. – Особенно сложно инвалидам-колясочникам. Пока есть неудобства, но это временно. Надеюсь, все починят.

— Мероприятия с целью обеспечения доступности улично-дорожной сети для маломобильного населения обязательны в соответствии с условиями муниципального контракта. Будут обустроены пандусы. Подрядчик специально установит пониженный бортовой камень. Также пониженные бордюры будут при сходе с одного участка тротуара на другой, при переходе примыкающих дорог, – пояснил Сергей Панфёров.

Во время ремонта подрядчик оставляет свободные полосы для проезда автомобилей, городского пассажирского транспорта. Самые трудоемкие технологические операции на автодороге ведутся по ночам, когда нет напряженного трафика.

Работы продолжаются уже 10 дней.

— Фрезерование покрытия автодороги планируем завершить до конца текущей недели. К укладке асфальтобетона намерены приступить через две недели, после всех подготовительных работ. Параллельно продолжим обновление тротуаров, а это достаточно трудоемкий процесс, занимающий продолжительное время. Полностью со всеми задачами на объекте рассчитываем справиться к середине августа, – добавил Максим Гмирач.



Сотрудники МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» в круглосуточном режиме осуществляют контроль за всеми технологическими операциями.

Помимо этого, специалисты следят, чтобы с объекта своевременно вывозился строительный мусор.

Навалы асфальтобетонной крошки после фрезерования, которые размещаются вдоль дороги, будут израсходованы. Асфальтогранулят понадобится при замене бортового камня и ремонте тротуаров.