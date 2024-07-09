Самарская область вошла в число популярных туристических направлений у российских студентов

Наш регион вошел в список популярных направлений для путешествий у российских студентов. Излюбленной локацией стал Ботанический сад, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Таковы результаты программы «Студтуризм» за прошлый год, запущенной в четвертый раз по инициативе президента России Владимира Путина. Также самыми популярными городами для путешествий у учащихся стали Калининград, Ставрополь, Санкт-Петербург, Москва, Архангельск и Тверь.

Иностранные студенты для путешествий чаще всего выбирали Калининград, Ханты-Мансийск, Астрахань, Воронеж, Кострому, Новосибирск и Краснодар.

Этим летом учащиеся и молодые специалисты смогут отправиться в путешествие в 115 городов в 83 регионах России, а также побывать в 21 городе стран Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств.