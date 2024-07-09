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    Самарская область вошла в число популярных туристических направлений у российских студентов

    09.07.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Самарская область вошла в число популярных туристических направлений у российских студентов

    Наш регион вошел в список популярных направлений для путешествий у российских студентов. Излюбленной локацией стал Ботанический сад, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

    Таковы результаты программы «Студтуризм» за прошлый год, запущенной в четвертый раз по инициативе президента России Владимира Путина. Также самыми популярными городами для путешествий у учащихся стали Калининград, Ставрополь, Санкт-Петербург, Москва, Архангельск и Тверь.

    Иностранные студенты для путешествий чаще всего выбирали Калининград, Ханты-Мансийск, Астрахань, Воронеж, Кострому, Новосибирск и Краснодар.

    Этим летом учащиеся и молодые специалисты смогут отправиться в путешествие в 115 городов в 83 регионах России, а также побывать в 21 городе стран Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств.

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