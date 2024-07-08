Конструктор гимнастических полетов. В 70 лет Савушкин легко делает уголок на брусьях

С Михаилом Савушкиным мы познакомились в 1998 году в Москве на Всемирных юношеских играх. Вместе с будущими звездами отечественной гимнастики — олимпийскими чемпионками Еленой Замолодчиковой, Анной Ковалевой и Людмилой Ежовой блистала и наша юная Екатерина Привалова. Та самая, которая впоследствии заставит говорить о самарском профильном центре как об одном из ведущих в стране. Ее наставник — тренер Михаил Савушкин, не поддавшийся на уговоры передать свою талантливую спортсменку столичным гимнастическим мэтрам, тоже оказался под пристальным вниманием.

Недавно лидеру губернской спортивной гимнастики исполнилось 70 лет. Но Михаил Павлович по-прежнему в строю. Вместе со своими воспитанницами грезит о будущих олимпийских победах. Это как недопетая песня в его жизни. Такую цель он ставил перед собой в тренерской судьбе. А она, как жар-птица, все время ускользала. С этого мы и начали разговор с главным гимнастическим маэстро губернии.

— Обидно?

— Горечь, конечно, осталась. Главная тренерская мечта не состоялась. Но сдаваться я не собираюсь. Рано или поздно мы вернемся в олимпийскую семью, а пока с коллегами готовим достойную смену лидерам. Верим в перспективу юных гимнастов Самары. У нас все получится.

— Как вышло, что будущий конструктор космических кораблей вдруг сменил профессию?

— Это интригующая история. После школы я поступил в Куйбышевский авиационный институт на второй факультет. Через шесть лет получил диплом инженера-конструктора и три года отработал в проектном институте. Дальше произошло невероятное. Я разочаровался в своей профессии. Не любил черчение, и работа мне казалась скучной. Постоянно тянуло в спорт, в гимнастику. В 27 лет я стал мастером спорта СССР, что по тем временам было почетно и престижно.

В 1980 году наконец-то решился перейти на тренерскую работу в спортклуб «Металл» на Безымянке. Там был нужен женский тренер. Пришлось подчиниться. Так и застрял в женской гимнастике навсегда.

В том же году у меня родился сын Андрей. Впоследствии он стал мастером спорта по штанге. Дочь — кандидат в мастера спорта по бадминтону. Жена занималась в молодости баскетболом. Была такой же фанаткой советского спорта, как и я.

Дети росли практически без меня. Я видел их только два раза в год, когда брал с собой на южные сборы. Сам 24 года не вылезал с олимпийской базы «Озеро Круглое», где готовил своих воспитанниц к ответственным стартам. В Самаре условия были никудышные, приходилось жертвовать интересами семьи, чтобы добиться результата. 17 лет пахал в составе тренерской бригады сборной России. Так вместо конструктора двигателей летательных аппаратов превратился в конструктора побед своих звездных воспитанниц. Очень этим горжусь и нисколько не жалею о выборе. Космос и авиация потеряли, возможно, средней руки инженера, но в отечественной спортивной гимнастике я чувствую себя творцом громких успехов.Вместе со своей первой воспитанницей Еленой Жигановой мы подготовили двух заслуженных мастеров спорта, членов национальной сборной России — Екатерину Привалову и Анну Дементьеву. Самарская СШОР-18, которую я сейчас возглавляю, считается одной из ведущих в Поволжье и в стране. Все это благодаря профессиональному тренерскому коллективу, в котором трудятся восемь мастеров и заслуженных мастеров спорта. Все они мои воспитанники, звезды спортивной гимнастики губернии.

— Почему в детстве вы занялись гимнастикой, а не футболом или хоккеем — более простыми дворовыми видами спорта?

— Меня заметил наш школьный физрук в шестом классе — я ловко упражнялся на перекладине — и тут же вместе с еще двумя парнями пригласил в секцию спортивной гимнастики. Так я влюбился в этот вид спорта. Моим первым наставником в ДЮСШ стал тренер спортклуба «Маяк» Александр Александрович Соловьев. Он довел меня до уровня кандидата в мастера. А уже в авиационном институте свое гимнастическое образование я проходил у мастера спорта Владимира Алексеевича Кулькова — замечательного педагога и человека. За шесть студенческих лет он довел меня до почетного звания мастера спорта СССР. В то время у нас в Самаре была крепкая гимнастическая школа, великолепные наставники. В основном мы соперничали с политехом, где тренировал чемпион России и тоже мастер спорта Евгений Федорович Логинов. Конкуренция на уровне области была серьезная. Попасть в сборную губернии уже считалось большим успехом.

У нас была крепкая и сплоченная команда. Мастер спорта Владимир Савельев стал впоследствии доктором наук за разработки уникальных снарядов для реабилитации космонавтов и спортсменов. Профессор, кандидат наук Владимир Богданов три десятка лет возглавлял кафедру физвоспитания. Внес огромный вклад в развитие студенческого спорта. Кандидат наук и кандидат в мастера спорта Александр Князев — удачливый предприниматель. Владимир Иванов — кандидат наук. Все они внесли огромный вклад в развитие спортивной гимнастики губернии. Они давали мне импульс состояться в тренерской профессии. За три десятка лет я подготовил 25 мастеров спорта СССР и России, двух заслуженных мастеров.

— Впечатляет…

— А дальше подключились мои ученицы, и мы совместно подготовили еще 24 мастера спорта. С Екатериной Приваловой дважды были в шаге от олимпийской сборной. Десять лет вместе с Катей мы провели в сборной России в компании с Алексеем Немовым и Светланой Хоркиной. Но, увы, различные субъективные обстоятельства помешали нам. Так же как и с Аней Дементьевой, когда мы готовились к Олимпийским играм в Лондоне-2012.

— Что дальше?

— Мы постоянно в поиске. Безымянка — кладезь спортивных талантов. Убежден, что вместе с тренерским коллективом, обязательно найдем тот бриллиант, который сможет поднять нашу отечественную спортивную гимнастику на новый уровень, а Самара наконец-то получит олимпийскую чемпионку. Это наша сверхзадача. Сегодня подрастает новая талантливая молодежь. Ева Сашникова, Ульяна Петрушина, Мария Журавлева, Алина Дорожкина, Ульяна Маслова — это наши восходящие звездочки. Сегодня для многих ребят появился новый стимул — стать мастерами спорта, чтобы на вступительных экзаменах иметь дополнительные баллы. И эта система работает.

Михаил Савушкин Мастер спорта СССР по спортивной гимнастике. Заслуженный тренер России. Заслуженный работник физической культуры и спорта Самарской области. Родился 28 февраля 1954 года в Куйбышеве. Гимнастикой начал заниматься в шестом классе у Александра Савельева. Окончил Куйбышевский авиационный институт по специальности «инженер-конструктор летательных аппаратов». В 2018 году стал обладателем диплома магистра по направлению «Физическая культура». С 2004 по 2012 год возглавлял федерацию спортивной гимнастики Самарской области. С 10 сентября 2008 года по настоящее время работает директором муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа №18» городского округа Самара.

Воспитанницы

Анна Дементьева — заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира, абсолютная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка России, обладательница Кубка России, чемпионка Универсиады-2013.

Екатерина Привалова — заслуженный мастер спорта, чемпионка Всемирных юношеских Игр-1998, серебряный призер чемпионата мира, обладательница Кубка России, чемпионка Универсиады-2001.

Елена Сашникова (Жиганова) — мастер спорта СССР, чемпионка профсоюзных обществ СССР, чемпионка РСФСР, заслуженный тренер России.

Ева Сашникова — мастер спорта России, серебряный призер первенства России.

Ульяна Петрушина — бронзовый призер первенства России.

Награды

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Орден «За заслуги» Федерации спортивной гимнастики России.

Нагрудный знак «За заслуги перед городом» городского округа Самара.

В 2013 году за вклад в подготовку и проведение ХХYII Всемирной летней Универсиады в Казани МБУ ДО «ДЮСШ №18» награждено грамотой и памятной медалью президента Российской Федерации.

В 2014 году занесен на Доску почета Кировского района Самары.

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