Конструктор гимнастических полетов. В 70 лет Савушкин легко делает уголок на брусьях

08.07.2024
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Недавно лидеру губернской спортивной гимнастики исполнилось 70 лет. Но Михаил Павлович по-прежнему в строю. Вместе со своими воспитанницами грезит о будущих олимпийских победах. Это как недопетая песня в его жизни. Такую цель он ставил перед собой в тренерской судьбе. А она, как жар-птица, все время ускользала. С этого мы и начали разговор с главным гимнастическим маэстро губернии.
— Горечь, конечно, осталась. Главная тренерская мечта не состоялась. Но сдаваться я не собираюсь. Рано или поздно мы вернемся в олимпийскую семью, а пока с коллегами готовим достойную смену лидерам. Верим в перспективу юных гимнастов Самары. У нас все получится.
— Это интригующая история. После школы я поступил в Куйбышевский авиационный институт на второй факультет. Через шесть лет получил диплом инженера-конструктора и три года отработал в проектном институте. Дальше произошло невероятное. Я разочаровался в своей профессии. Не любил черчение, и работа мне казалась скучной. Постоянно тянуло в спорт, в гимнастику. В 27 лет я стал мастером спорта СССР, что по тем временам было почетно и престижно.
В 1980 году наконец-то решился перейти на тренерскую работу в спортклуб «Металл» на Безымянке. Там был нужен женский тренер. Пришлось подчиниться. Так и застрял в женской гимнастике навсегда.
В том же году у меня родился сын Андрей. Впоследствии он стал мастером спорта по штанге. Дочь — кандидат в мастера спорта по бадминтону. Жена занималась в молодости баскетболом. Была такой же фанаткой советского спорта, как и я.
Дети росли практически без меня. Я видел их только два раза в год, когда брал с собой на южные сборы. Сам 24 года не вылезал с олимпийской базы «Озеро Круглое», где готовил своих воспитанниц к ответственным стартам. В Самаре условия были никудышные, приходилось жертвовать интересами семьи, чтобы добиться результата. 17 лет пахал в составе тренерской бригады сборной России. Так вместо конструктора двигателей летательных аппаратов превратился в конструктора побед своих звездных воспитанниц. Очень этим горжусь и нисколько не жалею о выборе. Космос и авиация потеряли, возможно, средней руки инженера, но в отечественной спортивной гимнастике я чувствую себя творцом громких успехов.Вместе со своей первой воспитанницей Еленой Жигановой мы подготовили двух заслуженных мастеров спорта, членов национальной сборной России — Екатерину Привалову и Анну Дементьеву. Самарская СШОР-18, которую я сейчас возглавляю, считается одной из ведущих в Поволжье и в стране. Все это благодаря профессиональному тренерскому коллективу, в котором трудятся восемь мастеров и заслуженных мастеров спорта. Все они мои воспитанники, звезды спортивной гимнастики губернии.
— Меня заметил наш школьный физрук в шестом классе — я ловко упражнялся на перекладине — и тут же вместе с еще двумя парнями пригласил в секцию спортивной гимнастики. Так я влюбился в этот вид спорта. Моим первым наставником в ДЮСШ стал тренер спортклуба «Маяк» Александр Александрович Соловьев. Он довел меня до уровня кандидата в мастера. А уже в авиационном институте свое гимнастическое образование я проходил у мастера спорта Владимира Алексеевича Кулькова — замечательного педагога и человека. За шесть студенческих лет он довел меня до почетного звания мастера спорта СССР. В то время у нас в Самаре была крепкая гимнастическая школа, великолепные наставники. В основном мы соперничали с политехом, где тренировал чемпион России и тоже мастер спорта Евгений Федорович Логинов. Конкуренция на уровне области была серьезная. Попасть в сборную губернии уже считалось большим успехом.
У нас была крепкая и сплоченная команда. Мастер спорта Владимир Савельев стал впоследствии доктором наук за разработки уникальных снарядов для реабилитации космонавтов и спортсменов. Профессор, кандидат наук Владимир Богданов три десятка лет возглавлял кафедру физвоспитания. Внес огромный вклад в развитие студенческого спорта. Кандидат наук и кандидат в мастера спорта Александр Князев — удачливый предприниматель. Владимир Иванов — кандидат наук. Все они внесли огромный вклад в развитие спортивной гимнастики губернии. Они давали мне импульс состояться в тренерской профессии. За три десятка лет я подготовил 25 мастеров спорта СССР и России, двух заслуженных мастеров.
— А дальше подключились мои ученицы, и мы совместно подготовили еще 24 мастера спорта. С Екатериной Приваловой дважды были в шаге от олимпийской сборной. Десять лет вместе с Катей мы провели в сборной России в компании с Алексеем Немовым и Светланой Хоркиной. Но, увы, различные субъективные обстоятельства помешали нам. Так же как и с Аней Дементьевой, когда мы готовились к Олимпийским играм в Лондоне-2012.
— Мы постоянно в поиске. Безымянка — кладезь спортивных талантов. Убежден, что вместе с тренерским коллективом, обязательно найдем тот бриллиант, который сможет поднять нашу отечественную спортивную гимнастику на новый уровень, а Самара наконец-то получит олимпийскую чемпионку. Это наша сверхзадача. Сегодня подрастает новая талантливая молодежь. Ева Сашникова, Ульяна Петрушина, Мария Журавлева, Алина Дорожкина, Ульяна Маслова — это наши восходящие звездочки. Сегодня для многих ребят появился новый стимул — стать мастерами спорта, чтобы на вступительных экзаменах иметь дополнительные баллы. И эта система работает.
Мастер спорта СССР по спортивной гимнастике. Заслуженный тренер России. Заслуженный работник физической культуры и спорта Самарской области.
Родился 28 февраля 1954 года в Куйбышеве. Гимнастикой начал заниматься в шестом классе у Александра Савельева.
Окончил Куйбышевский авиационный институт по специальности «инженер-конструктор летательных аппаратов».
В 2018 году стал обладателем диплома магистра по направлению «Физическая культура».
С 2004 по 2012 год возглавлял федерацию спортивной гимнастики Самарской области.
С 10 сентября 2008 года по настоящее время работает директором муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа №18» городского округа Самара.
Анна Дементьева — заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира, абсолютная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка России, обладательница Кубка России, чемпионка Универсиады-2013.
Екатерина Привалова — заслуженный мастер спорта, чемпионка Всемирных юношеских Игр-1998, серебряный призер чемпионата мира, обладательница Кубка России, чемпионка Универсиады-2001.
Елена Сашникова (Жиганова) — мастер спорта СССР, чемпионка профсоюзных обществ СССР, чемпионка РСФСР, заслуженный тренер России.
Ева Сашникова — мастер спорта России, серебряный призер первенства России.
Ульяна Петрушина — бронзовый призер первенства России.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Орден «За заслуги» Федерации спортивной гимнастики России.
Нагрудный знак «За заслуги перед городом» городского округа Самара.
В 2013 году за вклад в подготовку и проведение ХХYII Всемирной летней Универсиады в Казани МБУ ДО «ДЮСШ №18» награждено грамотой и памятной медалью президента Российской Федерации.
В 2014 году занесен на Доску почета Кировского района Самары.
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