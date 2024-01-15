До 29 февраля ведется прием заявок на конкурсный отбор общественных проектов по госпрограмме «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» (губернаторский проект «СОдействие»). Победившие инициативы реализуют в 2024-2025 годах.
Как ранее писала «Самарская газета», на прошлой неделе подвели итоги первого конкурса общественных проектов. Из 95 социально-значимых инициатив населения Самарской области конкурсная комиссия одобрила 21 заявки, которые воплотят в жизнь в 2024 году.
Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из 14 направлений:
- водоснабжение и (или) создание системы водоотведения;
- ремонт дорог дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
- освещение улиц, размещение (восстановление) фонтанов, декоративных водоемов и (или) объектов монументального искусства, воспроизводство городских лесов, озеленение территории, размещение малых архитектурных форм;
- создание (восстановление) площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак;
- обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта;
- создание (восстановление) объектов массового отдыха, в том числе на водных объектах;
- создание лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;
- участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов, в том числе по установке площадок для их сбора;
- сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов;
- содержание мест захоронения;
- организация мероприятий по охране окружающей среды;
- организация мероприятий по охране, защите городских лесов, в том числе особо охраняемых природных территорий.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, основным условием участия в губернаторском проекте «СОдействие» является софинансирование проекта из трех источников: физические и (или) юридические лица, бюджет муниципального образования и средства области.
Подробная информация об участии в программе размещена на сайте правительства Самарской области.
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