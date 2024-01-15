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    В Самарской области до конца февраля продлится прием заявок для участия в проекте «СОдействие»

    15.01.2024

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Студент МИРа разработал интерактивный путеводитель по Самарской области

    До 29 февраля ведется прием заявок на конкурсный отбор общественных проектов по госпрограмме «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» (губернаторский проект «СОдействие»). Победившие инициативы реализуют в 2024-2025 годах.

    Как ранее писала «Самарская газета», на прошлой неделе подвели итоги первого конкурса общественных проектов. Из 95 социально-значимых инициатив населения Самарской области конкурсная комиссия одобрила 21 заявки, которые воплотят в жизнь в 2024 году.

    Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из 14 направлений:

    • водоснабжение и (или) создание системы водоотведения;
    • ремонт дорог дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;
    • обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
    • сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
    • освещение улиц, размещение (восстановление) фонтанов, декоративных водоемов и (или) объектов монументального искусства, воспроизводство городских лесов, озеленение территории, размещение малых архитектурных форм;
    • создание (восстановление) площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак;
    • обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта;
    • создание (восстановление) объектов массового отдыха, в том числе на водных объектах;
    • создание лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;
    • участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов, в том числе по установке площадок для их сбора;
    • сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов;
    • содержание мест захоронения;
    • организация мероприятий по охране окружающей среды;
    • организация мероприятий по охране, защите городских лесов, в том числе особо охраняемых природных территорий.

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, основным условием участия в губернаторском проекте «СОдействие» является софинансирование проекта из трех источников: физические и (или) юридические лица, бюджет муниципального образования и средства области.

    Подробная информация об участии в программе размещена на сайте правительства Самарской области.

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