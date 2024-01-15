До 29 февраля ведется прием заявок на конкурсный отбор общественных проектов по госпрограмме «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» (губернаторский проект «СОдействие»). Победившие инициативы реализуют в 2024-2025 годах.

Как ранее писала «Самарская газета», на прошлой неделе подвели итоги первого конкурса общественных проектов. Из 95 социально-значимых инициатив населения Самарской области конкурсная комиссия одобрила 21 заявки, которые воплотят в жизнь в 2024 году.

Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из 14 направлений:

водоснабжение и (или) создание системы водоотведения;

ремонт дорог дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

освещение улиц, размещение (восстановление) фонтанов, декоративных водоемов и (или) объектов монументального искусства, воспроизводство городских лесов, озеленение территории, размещение малых архитектурных форм;

создание (восстановление) площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак;

обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта;

создание (восстановление) объектов массового отдыха, в том числе на водных объектах;

создание лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;

участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов, в том числе по установке площадок для их сбора;

сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов;

содержание мест захоронения;

организация мероприятий по охране окружающей среды;

организация мероприятий по охране, защите городских лесов, в том числе особо охраняемых природных территорий.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, основным условием участия в губернаторском проекте «СОдействие» является софинансирование проекта из трех источников: физические и (или) юридические лица, бюджет муниципального образования и средства области.

Подробная информация об участии в программе размещена на сайте правительства Самарской области.