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    В Самаре стартовал первый этап отбора общественных территорий для благоустройства в следующем году

    12.01.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре стартовал первый этап отбора общественных территорий для благоустройства в следующем году

    В пятницу, 12 января, в Самаре начался отбор общественных пространств для всероссийского онлайн-голосования за их благоустройство. Из 85 территорий будет сформирован топ-20 мест для рейтингового отбора. Победители будут комплексно благоустроены в 2025 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным.

    — Благодаря президентскому национальному проекту «Жилье и городская среда» каждый житель может повлиять на благоустройство нашего города, — отметила глава Самары Елена Лапушкина в своем телеграм-канале. — Города меняются для нас — основной девиз нацпроекта, и у нас уже есть наглядные результаты его реализации. Так, за последние годы были благоустроены такие места, как скверы «Самарец», Фадеева, Речников, Овчарова, на улице Авроры, бульвары по улице Мичурина и проспекту Металлургов, Крымская площадь, Сад баланса, Ерик Парк. И это далеко не все территории, которые благодаря вашей вовлеченности стали более современными и удобными, где появились новые площадки для детей и занятий спортом, комфортного отдыха и прогулок! В этом году продолжится обновление парков «Молодежный», «Воронежские озера», приобретет новый облик бульвар по улице Чернореченской.

    Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства принимаются с 9:00 12 января до 17:00 22 января устно, по телефону и на сайте. Подробнее о том, как выразить свою позицию, можно узнать на сайте администрации.

    Для каждой из отобранных территорий будет разработан дизайн-проект. Во всех районах Самары пройдут встречи с жителями, где каждый сможет высказать свои предложения по дальнейшему развитию пространств. Перед рейтинговым голосованием все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны по итогам общественных обсуждений. Задача — сделать территории для отдыха и прогулок максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан.

    Заключительный этап — рейтинговое голосование. Жители сформируют первоочередной список общественных пространств, которые преобразят в 2025 году.

    По президентскому нацпроекту только в Самаре за последние пять лет было благоустроено 20 общественных пространств и более 200 дворов.

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