В минувшем году сотрудники центра дополнительного образования «Красноглинский» придумали и реализовали проект «Путешествие по сказкам народов Самарской области», в рамках которого не только дети, но и взрослые познакомились с фольклором, традициями и обычаями национальностей, проживающих на территории региона.

Ключевой темой стал читательский марафон, который проходил на протяжении всего прошлого года. В соцсетях создали группу «#365 дней со сказкой», и каждый месяц был посвящен изучению произведений какого-либо народа. Всем желающим предлагали прочитать на выбор сказки из электронного сборника и, если они вдохновили на творчество, выложить фото или видео работ.

Проект оказался весьма востребованным: к нему присоединялись детские сады, школы, семьи. Интерес к народной культуре подкреплялся такими мероприятиями, как танцевальный челлендж «Давай, перепляши!». Для этого следовало в одиночку или целым коллективом повторить простые народные движения, записать видео, а затем передать эстафету следующему участнику. Многим понравился конкурс-смотр «Красота народного костюма». Дети и взрослые присылали свои фото в русских, цыганских, армянских, таджикских и других одеждах, создавали из разных материалов кукол в национальных нарядах и рисовали тематические картины.

В рамках проекта провели игру «Национальный Форт-Боярд», где дети выполняли задания на каждой площадке: отгадывали сказки или мелодии и выбирали предметы одежды, подходящие тому или иному народу. На станции «Да — нет» нужно было подтвердить или опровергнуть какой-либо факт: например, узнать перевод на русский слова с другого языка.

Завершался квест в общем зале. Гостей приветствовала Самара, которая представлялась мамой представителей разных народов. Она благодарила всех за помощь и рассказывала о важности дружбы и единения.

Итогом проекта стал большой многожанровый фестиваль «Сказка нас объединяет». Ребята рисовали тематические картины и читали стихи на разных языках, а источником вдохновения для них стали народные произведения, сообщает администрация Самары на региональном портале нацпроектов.

– Для нас очень важно, что многие ребята теперь уверенно позиционируют себя как носители той или иной культуры, – отметила педагог дополнительного образования ЦДО «Красноглинский» Анастасия Михалкина. – Мы очень рады, что к проекту присоединились родители и даже целые семьи, включая бабушек и дедушек, тетей и дядей. Они приходили к нам в центр, рассказывали о своих традициях. Ребята примеряли на себя национальные костюмы, знакомились с кухней разных народов, с особенностями ведения быта. На территории Самарской области проживают представители около 120 национальностей. Конечно, охватить все за один год нам не удалось, но о 20 наиболее многочисленных мы ребятам рассказали. Поскольку мероприятия проекта нашли большой отклик, некоторые из них было решено продолжить и дальше. Это, например, встречи с психологами, читательский марафон.

Фото обложки: администрация Самары на региональном портале нацпроектов