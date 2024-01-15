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    В Самарской области возьмут под охрану бывшую богодельню и купеческий дом

    15.01.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарской области возьмут под охрану бывшую богодельню и купеческий дом

    В областном правительстве подписали приказы об охранном статусе двух объектов культурного наследия — в Самаре и в Сызрани. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального руководства.

    В Самаре под охрану возьмут бывшую Шихобаловскую богадельню с домовой церковью Серафима Саровского, которая расположена на пересечении улиц Красноармейской и Братьев Коростелевых. Двухэтажное кирпичное здание строили в стиле эклектики. Снаружи сохранились наличники и проездная арка, внутри — росписи на потолке.

    В Сызрани будут следить за одноэтажным домом купца Пережогина на Советской, 8. Это кирпичное здание тоже выполнено в стиле эклектики. В нем сохранились фасадный фриз с модульонами, проездная арка с плоскими пилястрами и парапетные столбики.

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