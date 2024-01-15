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    Тольяттинская «Лада» победила хоккеистов из «Автомобилиста»

    15.01.2024

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    Тольяттинская «Лада» победила хоккеистов из «Автомобилиста»

    В субботу, 13 января, тольяттинские хоккеисты «Лады» на выезде переиграли екатеринбургский «Автомобилист», сообщается на сайте клуба.

    С самого начала встречи уральцы начали усиленно атаковать тольяттинцев. «Лада» выстояла и быстро организовала свой выпад — Остап Сафин отдал передачу на Никиту Попугаева, который отправил шайбу в сетку соперника. На 13-й минуте «автозаводцы» удвоили отрыв благодаря контрвыпаду Сергея Шумакова. Все-таки хозяева льда сумели заработать свой первый гол, и период окончился со счетом 1:2.

    Во второй двадцатиминутке «Автомобилист» все так же настойчиво атаковал. В середине встречи игрок «Лады» Скотт Космачук забил гол, но его отменили арбитры, зафиксировав положение «вне игры».

    В третьем отрезке на 45-й минуте матча тольяттинцы отличились в меньшинстве — Андрей Алтыбармакян с подачи Павла Куликова отправил снаряд в сетку уральцев, сделав на табло 1:3. «Автомобилист» не собирался сдаваться и вскоре забил свой второй гол, а за 39 секунд до финальной сирены команда из Екатеринбурга сравняла счет.

    В овертайме хоккеисты «Лады» вырвали свою первую в 2024 году победу — Максим Березин заехал в зону, ложным движением убрал со своего пути одного из защитников «Автомобилиста» и зарядил в ближнюю «девятку». Победа со счетом 3:4. Следующий матч команда Тольятти проведет в понедельник, 15 января, в Астане с клубом «Барыс».

    Фото: официальный сайт ХК «Лада»

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