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    На выставке «Россия» в Москве отмечают День Самарской губернии

    13.01.2024

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    На выставке «Россия» в Москве отмечают День Самарской губернии

    13 января 2024 года Самарской губернии исполняется 173 года. Мероприятия, посвященные этой дате, сегодня проходят не только на территории региона. Насыщенная программа, посвященная нашей области, приготовлена для посетителей главной выставки страны – международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, которая проводится по поручению президента России.

    На стенде Самарской области можно послушать интересные лекции об истории губернии, принять участие в квизах, посмотреть фильмы о регионе и услышать любимые мелодии в исполнении талантливых артистов. Сегодня для гостей нашего стенда выступают чемпионы мира по баяну — дуэт «Баян микс», ведущие артисты театра и кино Мария Феофанова и Георгий Перадзе. Песни, конкурсы, подарки и дефиле «Самарушек» в платьях с символикой Самарской области сделали наш стенд центром притяжения для гостей. 

    Гостей ВДНХ познакомили с достопримечательностями и достижениями Самарской области. Посетители узнали об элементах исторических экстерьеров и особенностях деревянного домостроения и совершат виртуальную экскурсию по знаковым местам региона.

    Также участники выставки смогли передать родным «Привет из Самарской области», отправив почтой открытку с видами региона, а на мастер-классе «Раскрась город» — собрали пазл с изображением самых красивых мест и общественных территорий губернии.

    Самарская область — уникальный регион с богатой историей, один из ведущих промышленных, туристических центров России, который сегодня динамично развивается. Выставка-форум на ВДНХ дает возможность всем регионам показать свои достижения. За время работы стенда Самарской области на выставке у многих посетителей появился новый пункт посещения на карте путешествий. 

    Открыв 2024 год празднованием дня рождения Самарской губернии, регион не сбавит обороты. Всех гостей стенда ждет насыщенная программа мероприятий. С 9 по 21 января основная тема работы стенда Самарской области — благоустройство территорий. Посетители стенда Самарской области смогут увидеть общественные пространства и дворовые территории, преобразившиеся благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве до 12 апреля.

    Фотографии: архив «СГ»

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