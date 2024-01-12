12.01.2024
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Декан факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха Константин Никитин удостоен нагрудного знака «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», сообщается на сайте вуза.
Как подчеркнул ректор политеха Дмитрий Быков, «главное – не станки, не приборы, а люди».
– Именно специалисты совершают новые открытия и создают новые технологии, – сказал он. – Поэтому мы делаем все, чтобы наши студенты и преподаватели развивали свои таланты и стали достойными гражданами России.
Фото: официальный сайт Самарского политеха
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