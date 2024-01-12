     Версия для слабовидящих
    Поиск

    Декан Самарского политеха получил знак почетного работника сферы образования РФ

    12.01.2024

    565

    Автор:

    Декан Самарского политеха получил знак почетного работника сферы образования РФ

    Декан факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха Константин Никитин удостоен нагрудного знака «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», сообщается на сайте вуза.

    Как подчеркнул ректор политеха Дмитрий Быков, «главное – не станки, не приборы, а люди».

    – Именно специалисты совершают новые открытия и создают новые технологии, – сказал он. – Поэтому мы делаем все, чтобы наши студенты и преподаватели развивали свои таланты и стали достойными гражданами России.

    Фото: официальный сайт Самарского политеха

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В городском дептрансе обсудили повышение качества работы общественного транспорта в Куйбышевском районе Самары
    Качество транспортного обслуживания населения Куйбышевского района, в том числе регулярность автобусных рейсов, сегодня обсудили в профильном департаменте на совещании с […]

    Новости

    В Самарской области готовятся к проведению первого национального фестиваля скорости на льду «Жигулевская миля»
    В понедельник, 15 января, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание правительства Самарской области с участием руководителей министерств, ведомств и глав […]

    Новости

    Введено ограничение движения на девяти дорогах федерального значения, проходящих через Самару
    Как сообщают в «Поволжуправтодор», с 15:45 понедельника, 15 января, введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств на девяти участках […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации