Декан факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха Константин Никитин удостоен нагрудного знака «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», сообщается на сайте вуза.

Как подчеркнул ректор политеха Дмитрий Быков, «главное – не станки, не приборы, а люди».

– Именно специалисты совершают новые открытия и создают новые технологии, – сказал он. – Поэтому мы делаем все, чтобы наши студенты и преподаватели развивали свои таланты и стали достойными гражданами России.

Фото: официальный сайт Самарского политеха