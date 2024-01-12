Хоккейная команда «Лада» из Тольятти проиграла команде «Локомотив» из Ярославля со счетом 2:3, сообщается на сайте клуба.

Игра состоялась в четверг, 11 января, на «Лада-Арене» в Тольятти. В начале встречи основная борьба за шайбу проходила в средней зоне. Далее на 14-й минуте Скотт Космачук и Трой Джозефс вылетели в контратаку «2 в 1». С броском первого Сергей Мурашов справился, но с добиванием от 16-го номера «автозаводцев» уже ничего поделать не сумел. Счет стал 1:0.

Во второй трети на 36-й минуте форвард «Локомотива» Георгий Иванов подкараулил отскок на «пятаке» после сейва Александра Трушкова и переправил снаряд в открытый угол — 1:1. Практически сразу второй гол забил Максим Шалунов. Хоккеисты «Лады» вскоре сравняли счет: они организовали позиционную атаку, которая увенчалась метким выстрелом Дмитрия Кугрышева из круга вбрасывания – 2:2.

В третьем игровом отрезке тольяттинцы перехватили контроль над шайбой и гораздо чаще стали бросать по воротам соперников. Однако матч ушел в овертайм.

Во время дополнительной пятиминутки игроки «Лады» пару раз были близки к успеху. И все же выявлять победителя пришлось в серии буллитов. Итог – поражение «автозаводцев» со счетом 2:3.

В следующий раз «Лада» встретится с командой «Автомобилист» 13 января в Екатеринбурге.

Фото: ХК «Лада»