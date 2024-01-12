В Самаре в ночную смену в уборке улиц от снега задействовали 254 единицы техники и 83 дорожных рабочих. Работа длилась всю ночь, основной упор был на расчистку проезжих частей, сообщает администрация города.

Накануне глава Самары Елена Лапушкина поручила службам благоустройства скорректировать свою работу с учетом продолжительного снегопада и подготовить город к новому рабочему дню.

Расчистка города от снега продолжается в непрерывном режиме.

— В дневную смену работают около 300 единиц техники и 3 301 дворник. В первую очередь расчищаем подъезды и подходы к социальным учреждениям и остановкам. Возможность беспрепятственного движения общественного транспорта в городе обеспечена. Согласно прогнозу синоптиков, ожидается понижение температуры воздуха до -30 градусов, поэтому задача сейчас максимально расчистить снег на остальных территориях города, чтобы предотвратить образование наледи, – рассказал представитель департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев. — Большая просьба с пониманием относиться к тому, что специалистам благоустройства приходится работать днем, это может создавать помехи для движения транспорта.

Чтобы не допустить образования снежных заносов, улицы и дороги обрабатывают противогололедными материалами. За сутки использовали 354,9 тонны.

Районные службы благоустройства, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН с раннего утра также организовали работы по расчистке территорий от снега. В уборке внутриквартальных площадок и дворов сегодня задействовали 90 единиц техники и 2 908 дворников. Они очищают входы в подъезды, придомовые территории, тротуарные дорожки во дворах, проезды, лестницы.

За качеством работ следят главы районных администраций и управляющие микрорайонами. Если организации недобросовестно исполняют обязанности, на них незамедлительно составят соответствующие акты. В дальнейшем документацию могут направить в прокуратуру и в ГЖИ.

За минувшие сутки вывезли более пять тысяч тонн снега. Всего за сезон спецплощадки пополнили 101,5 тысяч тонн.

Фото: администрация Самары