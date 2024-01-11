В своем телеграм-канале Елена Лапушкина обратилась к самарцам.

— Уважаемые жители!

Ночью и утром 12 января ожидается сильный снег, метель, порывы ветра 17-22 м/с. Все ответственные службы оповещены о погодных условиях, назначены дежурные. Муниципальные предприятия, подрядные организации и обслуживающие компании должны скорректировать свою работу с учетом продолжительного снегопада.

Основная задача — обеспечить очистку дорог с маршрутами движения общественного транспорта, подъездов и подходов к социальным учреждениям, остановок и тротуаров, выходов из подъездов, чтобы подготовить город к новому рабочему дню.

Прошу вас быть внимательными на дорогах!