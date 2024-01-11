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    Глава Самары попросила жителей города быть внимательнее на дорогах во время снегопада

    11.01.2024

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    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самарской области ожидается снег

    В своем телеграм-канале Елена Лапушкина обратилась к самарцам.

    — Уважаемые жители!

    Ночью и утром 12 января ожидается сильный снег, метель, порывы ветра 17-22 м/с. Все ответственные службы оповещены о погодных условиях, назначены дежурные. Муниципальные предприятия, подрядные организации и обслуживающие компании должны скорректировать свою работу с учетом продолжительного снегопада.

    Основная задача — обеспечить очистку дорог с маршрутами движения общественного транспорта, подъездов и подходов к социальным учреждениям, остановок и тротуаров, выходов из подъездов, чтобы подготовить город к новому рабочему дню.

    Прошу вас быть внимательными на дорогах!

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