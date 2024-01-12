Определили победителей по итогам конкурса общественных проектов по государственной программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» (губернаторский проект «СОдействие»). Их должны реализовать в 2024 году.

В Самаре победили следующие проекты:

«Мечта детей» – обустройство детской спортивно-игровой площадки по Черемшанской, 234 (Кировский район);

«Наш дружный дворик» – обустройство детской спортивно-игровой площадки по Юбилейной, 53, 53а, 55 (Кировский район);

«Дорога к дому» – восстановление проезда от ул. Сквозной до территории возле 91а по 12-й линии Барбошиной поляны (Кировский район);

«Маленький островок детства» – обустройство детской площадки по Калининградской, 30, 30а, 32 и Нефтяников, 2, 4, 4а (Куйбышевский район);

«Вертолетка на Солнечной» – обустройство части детской площадки по Солнечной, 18 (2-й этап) (Октябрьский район);

«Дорога в будущее» – восстановление внутридворового проезда и существующих парковочных карманов с частичным обустройством лестницы по Пензенской, 65 (Железнодорожный район);

«Комфортный проезд» – восстановление внутриквартальной дороги по Демократической, 24А (Промышленный район);

«Благоустроенный двор» – восстановление внутриквартальной дороги и тротуара по проспекту Кирова, 182, 184 (Промышленный район);

«Комфортный двор» – восстановление тротуара и внутриквартального проезда, установка газонных ограждений и обустройство лестницы возле дома № 67 по Пензенской (Железнодорожный район);

«Дорога к дому» – восстановление внутриквартальной дороги и устройство парковочных карманов по Александра Матросова, 23 (Промышленный район);

«Вектор» – обустройство спортивной площадки по Красноглинскому шоссе, 1/23, 1/24, Парижской Коммуны, 23 (Красноглинский район);

«Здесь нам жить» – восстановление тротуаров и внутриквартального проезда с устройством парковочных мест по Ерошевского, 70 (Октябрьский район);

«КультТочка» – благоустройство площадки для отдыха и досуга жителей по Евгения Золотухина, 42 со стороны бульвара Елены Шпаковой микрорайона Крутые Ключи (Красноглинский район);

«Уютный дворик» – благоустройство придомовой территории по Александра Матросова, 4 (Советский район);

«Комфорт у дома» – восстановление парковочных мест, тротуара и внутриквартальной дороги с устройством лестницы от нее по Демократической, 28А (Промышленный район);

«Двор нашей мечты» – обустройство спортивно-игровой площадки по Фрунзе, 65 / Венцека, 45-47 (Самарский район);

«Наш двор» – восстановление внутриквартальной дороги, тротуаров и устройство парковочного кармана по Стара-Загора, 88 (Промышленный район);

«Островок хорошего настроения» – обустройство детской игровой и спортивной площадок по Самарской, 51, 53а (Самарский район);

«Уютный дворик» – обустройство детской игровой площадки по Братьев Коростелевых, 152 (Ленинский район);

«Дорожки к старой крепости» – обустройство детской игровой площадки, восстановление внутриквартальной дороги и устройство парковочных мест по Стара Загора, 29 (Советский район);

«Славный дворик» – обустройство детской игровой площадки по Молодогвардейской, 216 (Ленинский район).

Всего победителями стали 95 социально-значимых инициатив населения региона. С полным списком можно ознакомиться здесь. Запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета по 95 проектам составляет 137,63 млн рублей, сообщает облправительство.