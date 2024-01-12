12.01.2024
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Определили победителей по итогам конкурса общественных проектов по государственной программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» (губернаторский проект «СОдействие»). Их должны реализовать в 2024 году.
В Самаре победили следующие проекты:
Всего победителями стали 95 социально-значимых инициатив населения региона. С полным списком можно ознакомиться здесь. Запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета по 95 проектам составляет 137,63 млн рублей, сообщает облправительство.
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