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    В Самарской области назвали территории, которые благоустроят в 2024 году по проекту «СОдействие»

    12.01.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самарской области назвали территории, которые благоустроят в 2024 году по проекту «СОдействие»

    Определили победителей по итогам конкурса общественных проектов по государственной программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» (губернаторский проект «СОдействие»). Их должны реализовать  в 2024 году.

    В Самаре победили следующие проекты:

    • «Мечта детей» – обустройство детской спортивно-игровой площадки по Черемшанской, 234 (Кировский район);
    • «Наш дружный дворик» –  обустройство детской спортивно-игровой площадки по Юбилейной,  53, 53а, 55 (Кировский район);
    • «Дорога к дому» – восстановление проезда от ул. Сквозной до территории возле 91а по 12-й линии Барбошиной поляны (Кировский район);
    • «Маленький островок детства» –  обустройство детской площадки по Калининградской, 30, 30а, 32 и Нефтяников, 2, 4, 4а (Куйбышевский район);
    • «Вертолетка на Солнечной» – обустройство части детской площадки по Солнечной, 18 (2-й этап) (Октябрьский район);
    • «Дорога в будущее» – восстановление внутридворового проезда и существующих парковочных карманов с частичным обустройством лестницы по Пензенской, 65 (Железнодорожный район);
    • «Комфортный проезд» – восстановление внутриквартальной  дороги  по Демократической, 24А (Промышленный район);
    • «Благоустроенный двор» – восстановление внутриквартальной дороги и тротуара по проспекту Кирова, 182, 184 (Промышленный район);
    • «Комфортный двор» – восстановление тротуара и внутриквартального проезда, установка газонных ограждений и обустройство лестницы возле дома № 67 по Пензенской (Железнодорожный район);
    • «Дорога к дому» –  восстановление внутриквартальной дороги и устройство парковочных карманов по Александра Матросова, 23 (Промышленный район);
    • «Вектор» –  обустройство спортивной площадки по Красноглинскому шоссе, 1/23, 1/24, Парижской Коммуны, 23 (Красноглинский район);
    • «Здесь нам жить» –  восстановление тротуаров и внутриквартального проезда с устройством парковочных мест по Ерошевского, 70 (Октябрьский район);
    • «КультТочка» –  благоустройство площадки для отдыха и досуга жителей по Евгения Золотухина, 42 со стороны бульвара Елены Шпаковой микрорайона Крутые Ключи (Красноглинский район);
    • «Уютный дворик» – благоустройство придомовой территории по Александра Матросова, 4 (Советский район);
    • «Комфорт у дома» – восстановление парковочных мест, тротуара и внутриквартальной дороги с устройством лестницы от нее по Демократической, 28А (Промышленный район);
    • «Двор нашей мечты» – обустройство спортивно-игровой площадки по Фрунзе, 65 / Венцека, 45-47 (Самарский район);
    • «Наш двор» – восстановление внутриквартальной дороги, тротуаров и устройство парковочного кармана по Стара-Загора, 88 (Промышленный район);
    • «Островок хорошего настроения» – обустройство детской игровой и спортивной площадок по Самарской, 51, 53а (Самарский район);
    • «Уютный дворик» –  обустройство детской игровой площадки по Братьев Коростелевых, 152 (Ленинский район);
    • «Дорожки к старой крепости» – обустройство детской игровой площадки, восстановление внутриквартальной дороги и устройство парковочных мест по Стара Загора, 29 (Советский район);
    • «Славный дворик» – обустройство детской игровой площадки по Молодогвардейской, 216 (Ленинский район).

    Всего победителями стали 95 социально-значимых инициатив населения региона. С полным списком можно ознакомиться здесь. Запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета по 95 проектам составляет 137,63 млн рублей, сообщает облправительство.

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