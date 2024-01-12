Команда Самарской области победила во всероссийской программе АСИ «Классная страна» в номинации «История и патриотизм» с проектом «Огонь памяти», сообщает облправительство. «Огонь памяти» — программа путешествий, рассказывающая о «запасной столице». По Куйбышевской железной дороге в город прибывали эвакопоезда – с людьми и целыми предприятиями, которым предстояло обосноваться на новом месте и продолжить свою работу.

Еще один проект из нашей области «Открытка из Самары» стал победителем в номинации «Культура». Маршрут предлагает школьникам и студентам познакомиться с культурным, литературным и историческим наследием губернии и отправить авторские открытки близким из отделения городской ретропочты.

Церемония чествования победителей прошла в Москве на форуме-выставке «Россия». Награды вручили вице-премьер, председатель экспертного совета программы Дмитрий Чернышенко и глава агентства Светлана Чупшева.

Всего команды из 22 регионов страны разработали около 100 турмаршрутов для детей и подростков по пяти тематическим блокам «Классной страны». Это история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни. Из них экспертный совет отобрал 25 лучших – по пять в каждой из номинаций.

Фотография: исторические архивы