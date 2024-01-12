Инвестор направит 1,5 миллиарда рублей на проектирование и подготовку территории для кампуса в Самаре. Такое решение принял кредитный комитет госкорпорации развития ВЭБ.РФ в конце декабря, сообщает минэкономразвития Самарской области.

Губернатор Дмитрий Азаров в начале ноября утвердил и одобрил проект межвузовского кампуса, также он получил поддержку президента России Владимира Путина. Кроме того, самарская инициатива была отобрана на софинансирование из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

— На территории кампуса и рядом с ним будут созданы не только учебно-образовательные корпуса, но и предусмотрено общественное пространство, территория для строительства помещений бизнесом, жилой сектор, культурные и спортивные объекты, выставочные зоны, гостиницы и многое другое, — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Кампус, безусловно, повысит конкурентоспособность Самарской области в борьбе за кадры, за самых креативных специалистов, готовых создавать опережающие технологии в самых передовых отраслях.

Фото: минэкономразвития Самарской области