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    Коммунальщики продолжают работать на месте прорыва трубы холодного водоснабжения в центре Самары

    11.01.2024

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    Коммунальщики продолжают работать на месте прорыва трубы холодного водоснабжения в центре Самары

    Сотрудники «РКС-Самара» устраняют последствия прорыва трубы холодного водоснабжения диаметром 250 мм на пересечении улиц Самарской и Вилоновской.

    Как ранее писала «Самарская газета», из-за коммунальной аварии оказалась затоплена проезжая часть по Вилоновской, Самарской, Садовой и Красноармейской.

    В пресс-службе ресурсоснабжающей организации сообщили, что работы продолжатся до тех пор, пока не вернут воду в дома. Повреждение, по предварительным данным, произошло из-за работ на смежных коммуникациях.

    Специалисты «РКС-Самара» должны заменить участок трубы. Работы осложнились из-за большого количества коммуникаций сторонних организаций. По планам, к концу сегодняшнего дня всё должны завершить.

    Холодной воды нет в нескольких домах на Галактионовской. Возле дома № 145 стоит бойлер с питьевой водой. Движение по Вилоновской от Галактионовской до Самарской закрыто.

    Фото обложки: телеграм-канал «РКС-Самара»

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