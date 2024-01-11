Сотрудники «РКС-Самара» устраняют последствия прорыва трубы холодного водоснабжения диаметром 250 мм на пересечении улиц Самарской и Вилоновской.

Как ранее писала «Самарская газета», из-за коммунальной аварии оказалась затоплена проезжая часть по Вилоновской, Самарской, Садовой и Красноармейской.

В пресс-службе ресурсоснабжающей организации сообщили, что работы продолжатся до тех пор, пока не вернут воду в дома. Повреждение, по предварительным данным, произошло из-за работ на смежных коммуникациях.

Специалисты «РКС-Самара» должны заменить участок трубы. Работы осложнились из-за большого количества коммуникаций сторонних организаций. По планам, к концу сегодняшнего дня всё должны завершить.



Холодной воды нет в нескольких домах на Галактионовской. Возле дома № 145 стоит бойлер с питьевой водой. Движение по Вилоновской от Галактионовской до Самарской закрыто.

Фото обложки: телеграм-канал «РКС-Самара»