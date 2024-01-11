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    В центре Самары изменили движение трамваев из-за прорыва трубы холодного водоснабжения

    11.01.2024

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    В центре Самары изменили движение трамваев из-за прорыва трубы холодного водоснабжения

    В четверг, 11 января, на пересечении улиц Самарской и Вилоновской произошел прорыв трубы холодного водоснабжения диаметром 250 мм. В связи с этим оказалась затоплена проезжая часть по Вилоновской, Самарской, Садовой и Красноармейской. Ресурсоснабжающая организация СКС уже принимает меры для устранения коммунальной аварии, специалисты работают на месте, сообщила в своем телеграм-канале руководитель управления информации и аналитики Елена Рыжкова.

    Как сообщили в городском департаменте транспорта, в связи с аварией трамваи следуют в объезд через железнодорожный вокзал и по Чернореченской:

    • №№ 5 и 22 — по Чернореченской, в обратном направлении — через железнодорожный вокзал;
    • №№ 20 и 20к — через железнодорожный вокзал, в обратном направлении — по Чернореченской.

    Изменений в работе автобусных маршрутов нет. Самарцев призывают при планировании маршрута заранее выбирать пути объезда.

    В пресс-службе СКС сообщили «Самарской газете», что пока нет точных прогнозов по срокам устранения коммунальной аварии. Сейчас идет откачка воды на улицах. Ресурсоснабжающая организация приложит все усилия для ликвидации порыва в кратчайшие сроки.

    Сейчас прокуратура Ленинского района контролирует ситуацию по ликвидации последствий прорыва трубы. Организована проверка исполнения законодательства с сфере ЖКХ. По итогам будет дана оценка действиям должностных лиц ответственной ресурсоснабжающей организации.

    В ближайшее время будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого буду приняты решения по устранению последствий происшествия.

    Фото: прокуратура Самарской области

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