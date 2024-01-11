Оперное искусство как никакое другое требует от исполнителей образования и опыта. Успешная карьера складывается из десятилетий, посвященных служению сцене. Что заставляет начинающих артистов годами тяжело трудиться ради достижения результата? Об этом «СГ» рассказали молодые солисты Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича.

Франсуа Модеме:

— Во Франции я учился в музыкальной школе и в военной академии. Потом служил в армии ДНР, куда отправился по зову сердца. Работал на сцене донецкой филармонии. Поступил в московскую консерваторию. Это лучшее музыкальное высшее учебное заведение в Европе и Азии. Мне осталось заниматься еще полтора года. Но по большому счету музыканты учатся всю жизнь.

В мае 2023-го мне предложили участвовать в Международном фестивале патриотической песни. Я выступал на открытии форума, который проходил на сцене самарского театра оперы и балета. В сопровождении оркестра исполнил несколько произведений, включая одну арию. После этого руководство театра пригласило меня обсудить возможность присоединиться к коллективу. Сразу согласился, поскольку знал: самарский театр — хорошее место для работы. В сентябре я стал частью его Молодежной программы.

Самара очень красивый город. Также я был очарован качеством труппы и оркестра.

В декабре я впервые вышел в опере «Кармен». Сейчас упорно занимаюсь с концертмейстером — мы готовим партию Тамино из «Волшебной флейты». 12 января должен состояться мой дебют в этой роли.

Надеюсь, что смогу принять участие в премьере января — опере Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». Очень люблю это произведение. Надеюсь, у меня получится показать душевного русского Ленского с легким французским оттенком.

Самарский оперный коллектив — это люди, которые очень хорошо знают свою профессию. Рядом с ними хочется расти. Отношение ко мне очень положительное.

У меня в репертуаре много романсов — от Михаила Глинки до Георгия Свиридова. В них ощущается душа русского народа. Как артист и гражданин Российской Федерации чувствую долг знать все оперные произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова. Мне это дается легко. Ведь больше всего я люблю именно русскую оперу.

Светлана Каширина:

— Я окончила дирижерско-хоровое отделение тольяттинского музыкального училища. Потом поступила в саратовскую консерваторию по той же специальности. Через полгода приняла решение поменять профиль и перейти на вокал. Изначально хотела именно туда, но казалось, что мне не хватит способностей. Считала, что туда поступают уже готовые певцы. Был план: если почувствую в себе силы, то переведусь. Так, небольшими шажками, я шла к своей цели — петь.

На пятом курсе консерватории стала выступать на сцене Саратовского театра оперы и балета и после окончания вуза поступила в труппу. Освоила практически все партии для моего голоса. Первая работа в театре — Клитемнестра в опере Сергея Танеева «Орестея». Затем одна из горячо любимых ролей — Марфа в «Хованщине» Модеста Мусоргского. Все это были постановки на преодоление. Я только окончила консерваторию, мало что умела. И сейчас испытываю чувство благодарности к своему прежнему руководителю Юрию Кочневу за доверие, за возможность вот так сразу окунуться в профессию.

Потом были княгиня в опере «Русалка» Александра Даргомыжского, Ольга в «Евгении Онегине», Полина в «Пиковой даме» Петра Чайковского. За партию Адриано в редко исполняемом произведении Рихарда Вагнера «Риенци» получила областную театральную премию «Золотой Арлекин». Ваня в опере «Жизнь за царя» Михаила Глинки — тоже одна из любимейших моих ролей и постановок дорогого мне и очень уважаемого режиссера Андрея Сергеева.

В Самаре оказалась почти случайно. Этой весной в ленте новостей в соцсетях увидела сообщение, что уже почти закончился прием заявок на всероссийский вокальный конкурс «Надежда», который проходил в театре оперы и балета. Мне всегда была интересна культурная жизнь Самары, и я решила принять участие. Евгений Дмитриевич Хохлов (художественный руководитель и главный дирижер САТОБ — прим. авт.) был в жюри конкурса и пригласил меня в труппу театра. Мне предложили партии Амнерис, Кармен, Снежной королевы, Полины в «Пиковой даме», Кончаковны в «Князе Игоре».

Переезд дался непросто, перемены — это всегда сложно. Рассматриваю их как выход из зоны комфорта. Всегда стремилась немного себя будоражить, не сидеть на месте.

Мне очень нравится в самарском театре оперы и балета. Когда хожу по зданию, у меня нет ощущения, что я здесь первый сезон, это по-настоящему мое место. Очень нравится труппа. Коллеги — потрясающие профессионалы и душевные, позитивные люди — меня приняли очень хорошо. Театр стремительно развивается — постоянные гастроли, премьеры. Это вдохновляет, дает возможность расти. Для этого я и приехала.

Настоящим открытием для меня стала опера «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича из репертуара самарского театра. Она произвела грандиозное впечатление, одно из сильнейших в жизни. Масштабное полотно, потрясающая работа всех солистов и оркестра. Несколько дней я еще жила в этом спектакле, ходила с ощущением вырванности из повседневности.

Ближайшие планы — роль Ольги в опере «Евгений Онегин». Встреча с Чайковским — это праздник. Радость для оперного артиста. Также будет очень интересно вновь поработать с Георгием Исаакяном. В Саратове он ставил «Аиду» Джузеппе Верди. Это, конечно, большая удача — работать с таким мастером. Затем предстоит постановка оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха, в ней я предстану в образе Николауса. Думаю, это будет нечто интересное и волшебное.

Иван Волков:

— Один год после окончания школы я учился в колледже имени Римского-Корсакова в Краснодаре. Затем поступил в ГИТИС на факультет музыкального театра в мастерскую Дмитрия Александровича Бертмана. Во время учебы начал исполнять в его театре «Геликон-опера» сольные партии — Лыкова в «Царской невесте», Федора в «Борисе Годунове». Дипломные спектакли у меня были «Каменный гость» Даргомыжского и «Женитьба» Мусоргского.

После окончания института меня приняли в труппу «Геликон-оперы», где я проработал около семи лет.

Полтора года трудился в Ростовском музыкальном театре.

Когда меня пригласили в Самару, прошел прослушивание. Мне предложили очень интересный спектакль — «Любовь к трем апельсинам». В короткие сроки выучил партию Принца. Материал не самый простой, но я люблю творческие вызовы.

Бертман научил нас: нужно всегда быть готовым к репетиции. Следует разобрать весь материал, погрузиться в него. Если текст на французском или итальянском, понимать, как переводится каждое слово, знать предысторию. После школы Дмитрия Александровича для меня есть железное правило: ничего на сцене не может происходить просто так. Каждый взгляд, каждая нота имеют смысл. Ты вышел в одном состоянии, значит, уйти должен совсем в другом.

В самарском театре я встретил потрясающих артистов. Во время репетиций оперы «Любовь к трем апельсинам» у меня была возможность оценить их высокий уровень. Партнеры видят друг друга. Есть взаимопонимание у артистов на сцене, у музыкантов и дирижера. С Евгением Дмитриевичем мы быстро нашли общий язык. Думаю, у меня получается проецировать его замысел.

Помимо «Любви к трем апельсинам» репетирую «Сказки Гофмана». Также приступаем к «Евгению Онегину» в постановке Георгия Исаакяна, где я буду петь партию Ленского.

Фотографии: Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича