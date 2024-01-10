Во вторник, 9 января, на домашней площадке тольяттинские хоккеисты «Лады» уступили команде «Автомобилист» из Екатеринбурга, сообщается на сайте клуба.

Наши хоккеисты начали встречу в зоне соперника, но «Автомобилист» выстоял без потерь и в середине периода открыл счет. Вскоре гости из Екатеринбурга удвоили отрыв. Во второй двадцатиминутке «Лада» пыталась безуспешно сократить отставание. На 33-й минуте уральцы заработали свое третье очко.

В третьем отрезке матча тольяттинцы не хотели сдаваться и на 51-й минуте забили свой первый гол. Скотт Космачук выиграл борьбу на дальнем борту, шайба отскочила к Максиму Минееву, который переправил ее в ворота соперника. Это не спасло ситуацию, так как «Лада» пропустила екатеринбургскую контратаку «3 в 1». Стефан Да Коста установил окончательный счет — 1:4.

Следующую игру «Лада» проведет в четверг, 11 января, в Тольятти с ярославским «Локомотивом».

Фото: официальный сайт ХК «Лада»