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    В Самаре под охрану взяли пять объектов культурного наследия

    10.01.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре под охрану взяли пять объектов культурного наследия

    Пять объектов культурного наследия на улицах Максима Горького и Самарской взяли под охрану. Постановления об этом опубликовали во вторник, 9 января, на сайте областного правительства.

    Речь идет о четырехэтажных зданиях № 113а, 115, 117, литера Б, а также № 119, литера А на улице Максима Горького. Они выполнены в стиле позднего классицизма и составляют ансамбль местной застройки. Стены сохранили двуколерную окраску с выделением уникальных архитектурных деталей белым цветом.

    Также под защиту взяли усадьбу купчихи Дьяковой на пересечении Самарской, 61 и Ленинградской, 76. В нее входит два кирпичных здания в стиле эклектики под литерами А и Ж, а также арка с проездной и проходной.

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