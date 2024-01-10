Пять объектов культурного наследия на улицах Максима Горького и Самарской взяли под охрану. Постановления об этом опубликовали во вторник, 9 января, на сайте областного правительства.

Речь идет о четырехэтажных зданиях № 113а, 115, 117, литера Б, а также № 119, литера А на улице Максима Горького. Они выполнены в стиле позднего классицизма и составляют ансамбль местной застройки. Стены сохранили двуколерную окраску с выделением уникальных архитектурных деталей белым цветом.

Также под защиту взяли усадьбу купчихи Дьяковой на пересечении Самарской, 61 и Ленинградской, 76. В нее входит два кирпичных здания в стиле эклектики под литерами А и Ж, а также арка с проездной и проходной.