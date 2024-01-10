В минувшем году операторы службы 112 Самарской области приняли 1 931 435 звонков. Преобладающая часть поступивших вопросов касалась здравоохранения. Специалисты зарегистрировали 483 793 вызовов скорой помощи и 241 513 вызовов полиции. 1 513 341 вызовов потребовали экстренного реагирования служб. Помимо этого, в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) передали 728 375 вызовов, в пожарную службу – 41 651 вызовов, в газовую службу – 18 009 вызовов, сообщили в департаменте информполитики администрации губернатора.

Ежедневно операторы принимают около пяти-шести тысяч вызовов.

– По-прежнему, большинство обращений связано с вопросами здравоохранения: вызов скорой помощи или врача на дом, запись на прием к узким специалистам, также информирование граждан о наличии тех или иных лекарств в регионе. Среднее время дозвона до оператора Службы 112 сократилось с 10 секунд в 2022 году до пяти секунд в 2023-м, что позволяет оперативно отрабатывать все поступающие звонки и не задерживать линию для других входящих звонков, – рассказал директор ГБУ СО «Безопасный регион» Алексей Катков.

На номер 112 можно не только позвонить, но и отправить SMS-сообщение. После ввода этого сервиса у операторов появилась возможность отправки обратного SMS-сообщения заявителям.

Служба 112 объединяет в себе 122 объекта дежурно-диспетчерских служб области. Оборудование установлено в 37 муниципальных районах и городах региона. Центр обработки вызовов расположен в Тольятти, а в декабре 2019 года в Самаре был создан резервный центр обработки вызовов.

Работа операторов основного и резервного центра обработки вызовов организована в четыре смены по 23 специалиста в смену.