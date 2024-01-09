В первую неделю нового года профильные городские службы не снижали темпы уборки. В период с 1 по 8 января выпало около 25 мм осадков – это 45 % от месячной нормы. Как рассказал руководитель городского управления благоустройства Виктор Ненашев, за восемь праздничных дней улицы города освободили от 27,5 тысяч тонн снега.

– Основные работы по расчистке были организованы в период снегопадов и сразу после них. Направляли грейдеры, погрузчики и другую тяжелую технику, в том числе для удаления колейности на дорогах. С середины минувшей недели активизировали вывоз снега с объектов благоустройства. Каждую ночь задействовали от 60 до 80 самосвалов – это не только собственные машины, но и привлеченные по договорам. В среднем вывозили по 2,5-3 тысячи тонн. А в ночь с 5 на 6 января на площадки временного складирования доставили 4 200 тонн. Сейчас снег принимают на шести специализированных площадках – работают три муниципальных и столько же частных, – отметил он.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с начала зимнего сезона (20 ноября 2023 года) вывезли в общей сложности более 87 тысяч тонн снега. По данным департамента городского хозяйства и экологии, израсходовали 13 773,7 тонны противогололедных материалов, в том числе 171,5 тонны за прошедшие сутки. Реагенты применяют только в том объеме, в котором это необходимо, например, чтобы разрыхлить накат и в дальнейшем ликвидировать его.

Повышенное внимание коммунальщики уделяют расчистке и обработке спусков и подъемов проезжей части, лестниц, тротуаров и других пешеходных зон, а также подходов к пешеходным переходам и остановкам. На особом контроле находятся подъезды к учреждениям здравоохранения и соцсферы.

В минувшие сутки на уборку снега направили 445 единиц техники и 2 146 человек. В дневную смену вторника, 9 января, трудятся 3 329 дворников и дорожных рабочих для ручной расчистки, а также 266 машин.

Проезжую часть дорог второй, третьей и четвертой категорий привели в порядок, но отдельные участки еще предстоит расчистить. В связи с этим дорожные службы просят с пониманием отнестись к работающей технике и по возможности перемещать свои автомобили на уже расчищенные места. Также нужно помнить о необходимости соблюдать знаки запрета остановки и парковки.

Аналогичные работы по расчистке и обработке ведутся на придомовых территориях, дворовых и внутриквартальных дорогах. Подъезды к контейнерным площадкам жителей просят оставлять свободными для беспрепятственного и своевременного вывоза бытового мусора, которого за период новогодних праздников скапливается гораздо больше обычного.