     Версия для слабовидящих
    Поиск

    Самарцы рассказали о своих самых безрассудных занятиях 2023 года

    09.01.2024

    235

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарцы рассказали о своих самых безрассудных занятиях 2023 года

    11 % опрошенных назвали главной авантюрой 2023-го вступление в отношения, а еще 9 % — ремонт. 25 % жителей города в 2023 году не совершали безрассудных поступков — об этом они рассказали специалистам одного из сервисов по поиску работы. 

    7 % расценили путешествие как опрометчивый поступок. По 5 % респондентов корили себя за безответственное отношение к своему здоровью и приобретение вредных привычек. Еще столько же сожалели о превышении скорости и занятиях экстремальным спортом. 

    3 % респондентов причислили к этой категории оформление кредита, а еще 2 % — смену имиджа. Также 2 % своим главным безрассудством года назвали чрезмерное доверие людям.  

    2 % не могут простить себе ссоры с окружением. Для 1 % чистой воды безрассудством оказался переезд. 

    Среди других опрометчивых поступков в 2023 году самарцы называли отказ от отпусков, потерю денег, развод, игру на бирже и приобретение домашнего животного.

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В городском дептрансе обсудили повышение качества работы общественного транспорта в Куйбышевском районе Самары
    Качество транспортного обслуживания населения Куйбышевского района, в том числе регулярность автобусных рейсов, сегодня обсудили в профильном департаменте на совещании с […]

    Новости

    В Самарской области готовятся к проведению первого национального фестиваля скорости на льду «Жигулевская миля»
    В понедельник, 15 января, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание правительства Самарской области с участием руководителей министерств, ведомств и глав […]

    Новости

    Введено ограничение движения на девяти дорогах федерального значения, проходящих через Самару
    Как сообщают в «Поволжуправтодор», с 15:45 понедельника, 15 января, введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств на девяти участках […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации