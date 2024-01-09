11 % опрошенных назвали главной авантюрой 2023-го вступление в отношения, а еще 9 % — ремонт. 25 % жителей города в 2023 году не совершали безрассудных поступков — об этом они рассказали специалистам одного из сервисов по поиску работы.

7 % расценили путешествие как опрометчивый поступок. По 5 % респондентов корили себя за безответственное отношение к своему здоровью и приобретение вредных привычек. Еще столько же сожалели о превышении скорости и занятиях экстремальным спортом.

3 % респондентов причислили к этой категории оформление кредита, а еще 2 % — смену имиджа. Также 2 % своим главным безрассудством года назвали чрезмерное доверие людям.

2 % не могут простить себе ссоры с окружением. Для 1 % чистой воды безрассудством оказался переезд.

Среди других опрометчивых поступков в 2023 году самарцы называли отказ от отпусков, потерю денег, развод, игру на бирже и приобретение домашнего животного.