Как сообщает пригородная пассажирская компания, 16 ноября изменяется расписание электричек на участке Самара – Похвистнево.
Так, поезд № 7530 Самара – Новотрадная проследует по маршруту Самара-Кинель. На участке Кинель-Новоотрадная электричка курсировать не будет. Также позже обычного расписания отправляться и прибывать будет пригородный поезд № 7528 – в 19:54 и 22:40 соответственно.
Причиной изменения расписания стал капитальный ремонт пути на станции Кинель.
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