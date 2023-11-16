Как сообщает пригородная пассажирская компания, 16 ноября изменяется расписание электричек на участке Самара – Похвистнево.

Так, поезд № 7530 Самара – Новотрадная проследует по маршруту Самара-Кинель. На участке Кинель-Новоотрадная электричка курсировать не будет. Также позже обычного расписания отправляться и прибывать будет пригородный поезд № 7528 – в 19:54 и 22:40 соответственно.

Причиной изменения расписания стал капитальный ремонт пути на станции Кинель.