    Поиск

    Изменилось движение пригородных поездов до Похвистнево и Новоотрадной

    16.11.2023

    52

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Поезд «Ласточка» временно не будет курсировать до Сызрани

    Как сообщает пригородная пассажирская компания, 16 ноября изменяется расписание электричек на участке Самара – Похвистнево.

    Так, поезд № 7530 Самара – Новотрадная проследует по маршруту Самара-Кинель. На участке Кинель-Новоотрадная электричка курсировать не будет. Также позже обычного расписания отправляться и прибывать будет пригородный поезд № 7528 – в 19:54 и 22:40 соответственно.

    Причиной изменения расписания стал капитальный ремонт пути на станции Кинель.

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В Самару выпустили на линию четыре отремонтированных вагона метро
    Продолжается масштабное обновление подвижного состава самарского метрополитена. В начале недели завершили пусконаладочные работы, а в четверг, 16 ноября, провели обкатку […]

    Новости

    Участник СВО ответил самарской ученице, написавшей «Письмо солдату»
    Ученица школы № 154 Дарья Исакова приняла участие в акции «Письмо солдату» и написала послание, попавшее к лейтенанту, который находился […]

    Новости

    В Кировском районе Самары прошел фестиваль патриотической песни и поэзии
    В центре детского творчества «Металлург» прошел финал фестиваля патриотической песни и поэзии «Мы за Великую Державу». В гала-концерте участвовали школьники […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации