Ученица школы № 154 Дарья Исакова приняла участие в акции «Письмо солдату» и написала послание, попавшее к лейтенанту, который находился на линии соприкосновения. Боец записал ей в ответ видеообращение, в котором поблагодарил за поддержку и пожелал удачно сдать экзамены.

Как сообщает администрация Самары на региональном портале нацпроектов, девятиклассница получила ответ от участника СВО в тот момент, когда он перенес три операции после тяжелого ранения и находился на лечении в госпитале Белгорода. Сохраненную в телефоне запись показал Дарье сослуживец-отпускник, и школьница была растрогана таким известием.

– Я не первый раз отправляю письмо поддержки нашим бойцам. Всегда делаю это по собственному желанию, и мысли рождаются сами собой. Рассказываю о себе, а в конце желаю бойцу удачи. Я знаю, как трудно нашим военнослужащим приходится в зоне СВО. У меня двоюродный брат находится «за ленточкой», вся наша семья за него очень переживает, – рассказала она.

Лейтенант, который получил ее письмо, был призван из Тольятти. Он просил передать, что после восстановления, по пути домой, обязательно заглянет в школу. Дарья с учителями записали видеообращение с пожеланиями воину скорейшего выздоровления.

– Мы регулярно пишем письма военнослужащим. Оформляем их, как и в годы Великой Отечественной, – треугольниками, – отметила методист музея истории тимуровского движения в Самарской области, который находится в школе № 154, Наталья Сабурова. – В акции участвуют все наши ребята, с первого по одиннадцатый классы. Прежде чем начать свое послание, мы просим их представить, будто они пишут кому-то очень близкому о своей жизни, радостях, занятиях. Практически у каждого солдата на Родине остались дети. И письма наших учащихся они воспринимают как весточку из родного дома.

По словам методиста музея, работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения проводится в школе на постоянной основе. С большим вниманием школьники слушают о героях СВО, известных на всю страну военнослужащих, и с особой гордостью – о бойцах самарского гарнизона.

– Это второй случай, когда на письмо одного из наших ребят ответили, – рассказала директор школы № 154 Наталья Корнилова. – В первый раз автором послания был второклассник. Его письмо попало к разведчику, молодому парню из Самары. И когда боец был в отпуске, он пришел в школу, нашел своего адресанта и подарил ему каску и сухой паек. На трогательной встрече присутствовал десятиклассник, который до этого скептически относился к акции, считая, что в зоне спецоперации не до детских писем. Увиденное так его впечатлило, что молодой человек всё рассказал одноклассникам. И они тоже написали письма, которые мы потом передали «за ленточку».

Как сообщила Наталья Корнилова, помимо участия в акции «Письмо солдату» с самого начала спецоперации в школе собирают посылки для военнослужащих. Учащиеся также выступают в госпитале и санатории, где долечиваются бойцы.