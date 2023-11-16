В субботу и воскресенье, 18 и 19 ноября, на железнодорожной платформе «Волжская жемчужина» покажут ретро-паровоз Л-4514. Любой житель Самары сможет сделать селфи с ним, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Время проведения фотосессии — с 15:35 до 15:55. Также можно будет посетить кабину паровоза и сфотографироваться на фоне живописного русла реки Волга и Жигулевских гор.

Напомним, новая остановка «Волжская жемчужина» открылась на железной дороге летом этого года. Там оборудовали площадку для фотосессий, а также экотропы с информационными указателями.