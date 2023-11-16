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    В Самару прибудет главный трофей мультиспортивного турнира «Игры Будущего»

    16.11.2023

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    В Самару прибудет главный трофей мультиспортивного турнира «Игры Будущего»

    В четверг, 23 ноября, в Самару прибудет главный трофей уникального спортивного праздника «Игры Будущего». Сначала он побывает в Самарском университете, а затем — во дворце спорта, где состоится турнир по фиджитал-футболу.

    Награда прибудет в наш город во время двухнедельного автопробега. За это время трофей предстоящих «Игр Будущего» проедет на легендарной ульяновской «Буханке» по семи российским городам. После этого он отправится на Байконур, откуда в специальной капсуле полетит на МКС. Из космоса трофей вернется в 2024 году, после чего будет ждать победителя в Казани.

    Добавим, главный трофей уникального спортивного праздника «Игры Будущего» представил на Международной выставке-форуме «Россия» заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Награда символизирует вызовы – спорт, скорость, тактику, технологию и стратегию.

    Также на форуме прошла торжественная церемония, посвященная запуску обратного 100-дневного отсчета до начала «Игр Будущего». Грандиозное мероприятие состоится в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В него войдут дисциплины на стыке современных технологий, цифровой среды и физических возможностей человека: кибердисциплины, робототехника, искусственный интеллект, виртуальная реальность.

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