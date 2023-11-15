Во вторник, 14 ноября, в Общественном центре Сбера прошло награждение некоммерческих самарских организаций за разработку уникальных ESG-проектов, которые направлены на поддержку экологических и социальных инициатив. В числе победителей конкурса оказались четыре проекта. Они получат финансирование от 100 до 200 тысяч рублей на дальнейшее развитие.

— Сбер не только выстраивает свою работу, опираясь на принципы устойчивого развития, но и поддерживает тех, кто также стремится развивать бережное отношение к природным ресурсам, экопривычки, безбарьерную среду, волонтерство и социальную ответственность. В Самарской области много организаций, нацеленных на это – мы плотно с ними взаимодействуем по многим направлениям. Конкурс помог нам определить новые векторы взаимодействия и развития активного регионального сообщества волонтеров, — отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Всего на конкурс было подано свыше 20 заявок. Лучшие проекты отбирали независимые эксперты. Одна организация могла заявить о нескольких инициативах. Так, АНО «Эко культура и технологии» стала призером сразу с двумя проектами. Первый называется «Безопасные лекарства». Не все знают, что фармацевтические отходы негативно влияют на окружающую среду. Проект помогает приобщить как можно больше людей осознанно подходить к утилизации медикаментов. В рамках него в Самаре и в других городах России устанавливаются специальные контейнеры, куда жители могут сдавать просроченные лекарства. Точки приема располагаются в эко-центрах, магазинах, аптеках.

— В Самаре сейчас установлено семь контейнеров, куда принимаются все лекарства. Их утилизируют сжиганием две компании, с которыми у нас заключен договор, — рассказывает представитель организации «ЭКИТ» Сергей Денисов. — Проект развивается уже несколько лет. Я прочитал статью про фармацевтическое загрязнение природы и в сентябре 2020 года мы занялись этой проблемой, а в мае 2021-го уже поставили первый контейнер. Сейчас нашими силами размещено около 40 штук в восьми регионах страны. К февралю 2024 года планируем довести до 55 штук в 15 субъектах.

В Самарской области на выигранные средства в ближайшее время будет установлено семь контейнеров — еще пять к уже имеющимся семи появится в региональной столице, один в Новокуйбышевске и один в Сызрани.

Вторым проектом-победителем от той же организации стал «Втор-чемоданчик». В рамках него будут созданы методические пособия по проведению экоуроков для школьников. Педагоги и сотрудники библиотек смогут воспользоваться так называемыми «втор-чемоданчиками», которые будут содержать подробные инструкции и учебные планы, а также информационные материалы о проблемах экологии в печатном и цифровом виде. С помощью такого пособия можно будет легко в игровой форме рассказывать детям об осознанном отношении к окружающей среде и переработке отходов.

Третьим победителем конкурса Сбера стал проект «Движение — жизнь» от самарской городской общественной организации для детей с инвалидностью с детства «Парус надежды». Главная цель инициативы – популяризовать настольные спортивные игры среди молодежи с инвалидностью. На выигранные средства планируется закупить две игры с необычными названиями – Шаффлборд и Кульбутто. В первой нужно рукой направить фишку так, чтобы она встала на клетку с наибольшим количеством очков. Во второй необходимо закатить шары в специальные лунки на игровой доске, изменяя ее положение. Такие игры развивают моторику, координацию и мыслительный процесс. На базе центра «Парус надежды» будет открыта секция, в которой смогут тренироваться 20 ребят с инвалидностью. Затем планируется проведение целых турниров с призами.

— Наш проект будет направлен не только для ребят, которые будут посещать секцию. На турниры будем подключать молодежь со всех районов города — в Самаре проживает более четырех тысяч детей с инвалидностью. Ребята смогут показать свое мастерство и научить игре других детей, тем самым реализовав себя в обществе, — рассказала председатель правления организации Ирина Кириллова.

Четвертый финалист конкурса – проект «ЭкоШвея» от детской молодежной общественной организации «Здоровое детство» в Новокуйбышевске. На базе организации находится пункт по приему и выдаче вещей «Добропункт», а также швейный коворкинг, где каждый желающий может воспользоваться швейным оборудованием. Две этих локации были объединены в проект. Его суть заключается в том, чтобы дать вторую жизнь синтетическим тканям, которые не подлежат вторичной переработке.

В рамках проекта для взрослых и детей из многодетных семей будет организовано 24 занятия, на которых они смогут сшить из собранной синтетической ткани различные полезные вещи – шоперы, рюкзаки, сумки для продуктов и многое другое. Всего планируется создать не менее 100 изделий. Затем их выставят на благотворительной ярмарке «Спешите делать добро» в Новокуйбышевске. Проект завершится поощрительным мероприятием для участников – экскурсией по Музею истории города.